G7 приняла революционное решение для ВСУ 1 17.06.2026, 8:41

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Фото: Getty Images

Основной акцент сделан на усилении военной и экономической поддержки Украины.

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) обнародовали совместное официальное заявление по поводу геополитической ситуации в мире. Основной акцент в документе был сделан на усилении военной и экономической поддержки Украины на фоне ее успехов на фронте.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальное коммюнике лидеров G7.

ПВО, дальнобойные ракеты и собственное вооружение

Главы государств G7 выразили солидарность с украинским народом, который страдает от регулярных ударов РФ по критической инфраструктуре и культурному наследию. Они особо отметили стойкость украинцев и успехи ВСУ на поле боя.

«Мы, лидеры «Большой семерки», остаемся едиными в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности... Мы отмечаем Украину за ее стойкость и успехи на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас появился новый импульс», - говорится в заявлении.

Чтобы ускорить этот новый импульс на фронте, страны G7 согласовали следующие шаги:

Укрепление воздушного пространства: Украине срочно увеличат поставки комплексов противовоздушной обороны, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков.

Удары по тылу врага: G7 существенно нарастит поставки дальнобойных средств для украинской армии.

Военное производство: лидеры государств готовы рассмотреть возможность передачи Украине специальных лицензий, что позволит легально и в широких масштабах увеличить производство иностранного вооружения непосредственно на украинских заводах.

Отдельным пунктом лидеры G7 выделили подготовку Украины к предстоящей зиме, пообещав выделить дополнительные средства и оборудование для обеспечения энергетической устойчивости страны.

Удар по бензоколонке РФ и фактор Трампа

G7 официально обязалась усилить экономическое давление на военную машину Кремля. Западные лидеры планируют ввести новый мощный пакет санкций, который будет нацелен на нефтяной и газовый секторы России.

Интересно, что экономический удар по РФ стал возможен благодаря изменению ситуации на Ближнем Востоке:

«Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим наши санкции, в частности в нефтегазовых секторах. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для введения дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, о возобновлении работы Ормузского пролива», — подчеркнули лидеры G7.

Поскольку иранская нефть возвращается на мировой рынок, Запад получил возможность полностью закрутить гайки российскому экспорту топлива без риска глобального энергетического кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о прекращении боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном. Благодаря этому Ормузский пролив вновь открылся для гражданских судов, а Тегеран обязался прекратить любые атаки на нефтяные танкеры в обмен на снятие финансовой блокады.

В то же время американский лидер готовит серьезный сюрприз для Владимира Путина. Во время саммита G7 во Франции Трамп продемонстрировал неожиданную готовность усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине и предложил европейским союзникам своеобразный геополитический бартер с жесткими условиями. Усиление санкционного давления поддержали и другие партнеры, которые анонсировали новые ограничения в отношении энергетики РФ.

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