Politico: Трамп задумал сюрприз для Путина и усилит давление на Кремль 17.06.2026, 7:45

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В G7 обсуждают сделку.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Как пишет Politico, контуры сделки начинают вырисовываться.

Лидеры «Большой семерки» прибыли в Эвиан-ле-Бен с тревогой и готовились к конфликтам с Дональдом Трампом по поводу Ирана и украинского вопроса. Однако первый день переговоров изменил настроение - дипломаты ЕС почувствовали облегчение.

Позиция Белого дома смягчилась, а Трамп намекнул на готовность поддержать Европу в украинском вопросе. Взамен он хочет получить помощь союзников для стабилизации ситуации с Ираном.

«Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США - как на официальных встречах, так и в ходе неформальных бесед в кулуарах - вселяют в меня определенный оптимизм», - заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трамп готов оказать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил агрессию. Однако, уступка в вопросе Украины имеет свою цену.

По словам двух высокопоставленных дипломатов, следивших за обменом мнениями между лидерами, Трамп призвал своих коллег из G7 выразить поддержку его иранской ядерной сделке и предложить помощь в разминировании Ормузского пролива до прибытия вице-президента Джей Ди Вэнса в Женеву для завершения соглашения о прекращении огня с Тегераном.

Также американский президент после 70-минутной встречи с Владимиром Зеленским объявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.

«Россия должна заключить соглашение», - сказал президент США.

Такие действия развеяли опасения, что Трамп может заставить Украину капитулировать.

Ранее он разговаривал с Путиным по телефону почти час, что вызвало панику среди союзников. Они опасались односторонних уступок Кремлю, а сейчас ситуация выглядит иначе.

В ответ лидеры стран «Большой семерки» дали понять, что готовы помочь США в Ормузском проливе, но при определенных условиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что развертывание кораблей для разминирования должно быть совместным решением всех сторон соглашения, включая Иран и Оман.

Сейчас Трамп выглядит настроенным на конструктивный диалог, и дипломаты надеются, что этот настрой сохранится до встречи в Турции.

«Ему (Трампу) понадобятся возможности его союзников из G7 и других стран… чтобы разминировать Ормуз», - пояснил один из высокопоставленных чиновников.

«Несмотря на прагматичный характер очевидной сделки «Украина в обмен на Иран», оптимистичный итог саммита во вторник во многом был связан с усилиями лидеров G7 по завоеванию расположения президента США. Чтобы избежать повторения прошлогоднего саммита, с которого Трамп досрочно покинул мероприятие, Макрон тщательно спланировал визит Трампа, чтобы поддерживать с ним связь. Французский лидер даже убедил Трампа продлить свое пребывание, пригласив его на ужин во дворец Версаль под Парижем», - пишет Politico.

Другие лидеры также искали подход к Трампу. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц подарил Трампу футболку сборной Германии с номером 47. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела дружескую разъяснительную встречу, а Владимир Зеленский показал фото горящего собора после атаки российского дрона. Последний жест был рассчитан на религиозное окружение Трампа.

«Умиротворяющая кампания» имела политическую цель: удержать Трампа в лагере западных держав в преддверии важнейшего саммита НАТО, который состоится в следующем месяце в турецкой столице Анкаре.

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