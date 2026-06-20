Венгрия отменила введенный при Орбане запрет на украинские СМИ 20.06.2026, 13:44

В Будапеште заявили о курсе на улучшение отношений с Киевом.

Новое правительство Венгрии отменило запрет на украинские СМИ, назвав решение предыдущей власти ошибочным. В Будапеште заявили о курсе на улучшение отношений с Украиной и поддержку украинской общины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр социальных отношений и культуры Золтан Тарр.

По его словам, решение было принято совместно с Министерством иностранных дел. Он напомнил, что запрет на украинские СМИ был введен в 2025 году в ответ на решение Украины ограничить деятельность отдельных венгерских изданий, которые, по оценке Киева, распространяли российскую пропаганду и нарушали журналистские стандарты.

В Будапеште назвали блокировку ошибкой

Тарр подчеркнул, что нельзя отождествлять независимые украинские СМИ со средствами массовой информации, распространяющими российскую пропаганду.

По его словам, предыдущее правительство использовало подобные решения для усугубления политических противоречий, тогда как нынешняя власть стремится улучшить отношения с Украиной и укрепить добрососедское сотрудничество.

Украинская община вновь получит доступ к СМИ

Вопрос об отмене запрета был согласован с представительницей украинского национального меньшинства в Венгрии Лилианой Грекса.

После принятия решения она отметила, что свободный доступ к новостям на украинском языке чрезвычайно важен как для украинской общины, так и для беженцев, которые в настоящее время проживают в Венгрии. По словам представителей правительства, этот шаг должен стать частью политики возобновления конструктивного диалога между Киевом и Будапештом.

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