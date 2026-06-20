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Атака дронов на Москву выявила интереснейший момент

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  • 20.06.2026, 14:44
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Атака дронов на Москву выявила интереснейший момент

Причина — не только в технических ограничениях.

Системные атаки дронов на Москву показали, что российские власти сознательно не запускают полноценные системы оповещения населения о воздушных угрозах. Причина, вероятно, заключается не только в технических ограничениях, но и в политическом нежелании признавать масштабы ударов.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал «24 Каналу», что отсутствие воздушной тревоги в Москве во время атак может быть сознательным решением Кремля, направленным на предотвращение паники и публичного признания проблем.

Почему в России не включают воздушную тревогу во время атак дронов

Игорь Рейтерович подчеркнул, что существует две возможные причины отсутствия системы оповещения: либо она технически несовершенна, либо власти сознательно не активируют ее, чтобы не демонстрировать уязвимость.

Он отметил, что запуск воздушной тревоги автоматически означал бы публичное признание масштабной атаки, чего в Кремле стараются избежать.

Политолог также обратил внимание, что российские власти пытаются локализовать информацию об ударах, чтобы она не распространялась за пределы отдельных районов. По его словам, официальные сообщения часто сводятся к заявлениям о якобы успешной работе ПВО и минимальных последствиях.

«А какова будет реакция россиян? Никакой не будет. Потому что это население, у которого совершенно не хватит смелости выйти на улицы, выдвинуть какие-то претензии и так далее», – сказал Рейтерович.

Он привел примеры приграничных регионов России, где недовольство среди населения начало появляться лишь после длительных обстрелов и отсутствия системы оповещения.

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