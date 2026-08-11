Россияне стали в рекордных с начала войны объемах скупать наличную валюту 10 11.08.2026, 2:15

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Ситуация изменилась.

Российские граждане после продолжавшегося несколько лет перерыва вернулись к системной скупке наличной иностранной валюты, следует из данных ЦБ РФ по финансовым операциям домохозяйств, пишет The Moscow Times.

По оценкам Центробанка, в июне россияне стали чистыми покупателями валютного «кэша» на 54,9 млрд рублей, в мае — на 52,2 млрд, в апреле — 51,8 млрд.

За сопоставимый период — три месяца подряд на 158,9 млрд рублей в сумме — чистые покупки наличной валюты физлицами стали рекордными с первых месяцев вторжения в Украину. Тогда, впрочем, масштабы бегства в валютный «кэш» были кратно выше: в феврале 2022 года россияне приобрели валюты на 567,7 млрд рублей, в марте — на 731,1 млрд.

Впоследствии физлица долгое время оставались чистыми продавцами наличной валюты: на 82,7 млрд рублей в 2023 году, на 413,4 млрд рублей в 2024-м и 67,4 млрд — в 2025-м.

Теперь же ситуация изменилась. «Возможно, на валютный рынок пришла часть тех рублей, которые граждане вывели со своих банковских счетов на фоне роста общего уровня тревожности», — отмечает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин. Согласно статистике ЦБ, за январь–июль из банковской системы в «кэш» утекло около 2 трлн рублей, а за один июль отток достиг 620 млрд рублей.

Частичная конвертация этой наличной массы в валюту способствовала ослаблению рубля, отмечает Потавин. Курс доллара в августе впервые с марта превышал 83 рубля, прибавив почти 20% по сравнению с концом мая, а евро держится около 95 рублей, хотя в конце весны едва не ушел ниже отметки 80.

Россияне интересуются валютой из-за «депрессивных настроений», считает Потавин: надежды на окончание войны не оправдались, усиливаются слухи, что после выборов в Думу Кремль может пойти на ужесточение внутреннего режима — от введения военного положения до новой мобилизации.

Сейчас, несмотря на санкции, запрещающие поставку в Россию наличных долларов и евро, банки продолжают завозить валютный «кэш» через третьи страны. Однако в будущем этот процесс может существенно осложниться, если конгресс США примет закон об «адских санкциях» с мерами против ЦБ РФ и крупнейших госбанков, считает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global.

«На внутреннем рынке может возникнуть дефицит наличной валюты, так как приобретать ее легальным путем российским банкам станет практически невозможно. Это может вынудить ЦБ ввести ограничения на приобретение наличных долларов, а если аналогичные санкции введет ЕС, эти ограничения коснутся и евро», — полагает Мильчакова.

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