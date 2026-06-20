Летала крышка над Москвою Виталий Гинзбург

20.06.2026, 10:59

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Добро пожаловать в «движуху».

Вчерашние события в Москве определили новый уровень столь полюбившегося путинского мема: движуха.

Следует отдать должное. Прежде, движуха, все-таки, в основном происходила не в Москве. Мясные штурмы шли в Малой Толмачке, а НПЗ ярче всего горели в Туапсе. В Москве не так активно проходила мобилизация. В процентном отношении соотношение погибших, относительно к численности населения Москвы, выглядит наиболее благоприятно, если это вообще допустимое выражение в подобных ситуациях. Потери среди москвичей по официальным данным составляют 0,02% и это минимальный показатель по России. Вероятность погибнуть на войне для жителей Москвы в 15 раз ниже, чем для жителей беднейших регионов, где потери достигают 0,4-0,5% населения. В некоторых регионах этот показатель уже превысил показатели ВМВ, не говоря про другие военные авантюры советского и российского периодов.

Несколько атак БПЛА даже по МНПЗ и по городу не оказали значительного влияния на умы и сердца москвичей. Они жили, как обычно, их образ жизни не сильно отличался от довоенного. Перефразируя классика можно сказать, что военный вопрос не сильно испортил их, потому что портить особо некуда. А улучшить этих людей он тоже не смог. С точки зрения эмпатии и нравственности они еще не вполне ЛЮДИ.

Но вчерашний день, можно сказать, стал знаковым и точно ознаменуется, как день, о котором будут говорить: до него и после.

Во-первых, МНПЗ, судя по интенсивности ударов, а также в силу его технологических особенностей, вышел из строя очень надолго, если не до конца войны. А до конца войны – это вообще может означать навсегда, поскольку конец войны спрогнозировать можно. А его последствия спрогнозировать ещё сложнее, прежде всего для Москвы.

Во-вторых, если до этого у москвичей еще были некоторые иллюзии относительно российского ПВО, то вчерашний эпический полет над Капотней крышки от резервуара с бензином, который все видели, их развеял.

В-третьих, защита Москвы на протяжении более восьмидесяти лет была приоритетной задачей власти. Почти пятьдесят лет существовал Московский военный округ ПВО, в его структуре был особый корпус ПРО. Это не означало особую заботу о судьбе москвичей. Но это означало особую заботу власти о себе. А москвичи просто полагали, что они тоже находятся под зонтиком этой власти.

Но как оказалось, российская власть, несмотря на беспрецедентную концентрацию сил и средств ПВО, эффективно защитить Москву не может.

Последнее важно не только для москвичей, но и для всех остальных.

Запад удерживал Украину от ударов по Москве, остерегаясь эскалации конфликта, стимулируя тем самым Россию на расширение конфликта.

ВСУ тоже длительное время не наносили удары по Москве, частично в силу недостатка ударных возможностей, а частично в силу их недостаточной эффективности из-за высокой концентрации сил и средств ПВО вокруг Москвы.

Теперь всем и все стало понятно. Возможности безрассудной политики шантажа и угроз, базировавшейся на уверенности в собственной безопасности и безнаказанности, отныне если не исчерпаны, то, во всяком случае, сведены к минимуму.

В-четвертых, ситуация выявила полный коллапс системы гражданской обороны населения от угроз. Сигналы оповещения не распространяются, никаких убежищ нет.

Власть злоупотребляет поддержанием репутации СВО, идущей по пусть и вновь утвержденному, но все-таки плану в ущерб безопасности населения. Естественно, это делается под предлогом отсутствия военного положения в Москве и на большей части территории страны.

Но это очень важный фактор, который хоть и работает самостоятельно, но, тем не менее, следует учитывать в психологической войне против этого народа. Власть не имеет ни возможностей, ни желания заниматься защитой своего населения в условиях даже довольно ограниченных угроз. Выводы этот народ должен делать сам.

В-пятых, мне вчера довелось просмотреть немало видеоматериалов, размещенных в сетях и снятых в основном из Братеево, поскольку оттуда лучший обзор завода. В комментариях женщин страх и эмоции. В комментариях мужчин фигурируют сетования по поводу ПВО, а также озлобление в отношении «хохлов и поддерживающих их пиндосов» в качестве устойчивого тренда.

Бесспорно, это не представительная выборка и не дает основания делать выводы на ее основании. Но мнение формируется и осадок остается. Россияне обладают весьма специфическим миролюбием и их антивоенные взгляды сильно ограничены плодами войны.

фото: kasparovru.com

В-шестых, вывод и строя МНПЗ бесспорно окажет влияние на обеспечение топливом Московского региона. Это более трети бензина, половина дизельного топлива и существенная часть авиационного топлива для МАУ. Более того-это наиболее современный комплекс, выпускавший топливо класса «Евро-5». Соответственно, для снабжения Москвы понадобятся поставки из Ярославля, Рязани и Нижнего Новгорода.

Перекрыть логистику для Крыма ВСУ смогли достаточно эффективно. Весь вопрос теперь в осложнении логистики для Москвы. Естественно при условии нежелания Кремля прекращать войну.

В-седьмых, вчерашние события в Москве подсвечивают еще одну важную проблему. Каковы возможности власти контролировать Москву, находящуюся под ударами ВСУ и, соответственно, каковы возможности гражданского протеста. Проще говоря, каково минимальное количество людей, которое должно выйти на улицы к Кремлю, чтобы прячущийся в бункере В.Путин и его власть были сметены?

Раньше я приводил конкретные расчеты. Вся Росгвардия в состоянии удержать протесты не более полумиллиона человек в России в течение не более десяти часов. А сколько «космонавтов» может выставить власть в условиях нестабильной ситуации на фронте и летающих над городом крышек резервуаров?

Все сводится к тому, что на сегодняшний день существенного количества протестующих пока нет. Или пока не было.

Но на фоне бесконечных разговоров о черных лебедях все же хочется понять – летающая над Москвой серебристая металлическая крышка резервуара весом примерно в полтонны может сыграть роль этого черного лебедя или еще нет?

А если еще нет, то что в таком случае должно появиться в московском небе и на кого оно должно упасть.

Виталий Гинзбург, kasparovru.com

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