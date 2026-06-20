«Потихоньку превращаемся в Эфиопию» 6 20.06.2026, 8:47

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Как сегодня живется в белорусской глубинке?

Как сегодня живется людям в белорусской глубинке? «Салідарнасць» поговорила с собеседниками о работе, медицине и качестве жизни в целом.

Эти несколько историй записаны со слов жителей белоруской глубинки — нескольких агрогородков и пары небольших райцентров. По понятным причинам здесь не будет имен и точных географических локаций. Но многим описанные ситуации явно будут знакомы вне зависимости от места жительства.

Пройти медобследование — настоящий квест

Раньше все можно было сделать в родной поликлинике, вспоминает житель деревни, находящейся в километре от районного центра. Ему, как водителю, в свое время ежегодно нужно было проходить медкомиссию. «Один-два дня в поликлинике — и все подписи собраны. Но это было лет пятнадцать назад».

Потом стали пропадать врачи. То хирурга ждали несколько лет, пока не прислали молодого специалиста. То офтальмолога, без которого комиссию точно не пройдешь.

«Теперь времена, когда к одному только окулисту нужно было ехать в соседний район или область, люди вспоминают с ностальгией», — говорит бывший шофер.

Сегодня, чтобы собрать все подписи, нужно пройти целый квест, помотавшись по соседним районам, где еще остались нужные врачи. В их поликлинике вчерашние выпускники надолго не задерживаются, а старый персонал и так давно на пенсии.

На такси за догонкой

Но в соседний район еще нужно попасть, жалуется жительница агрогородка. Он расположен вдали от важных дорог. И если раньше по глухим деревням хоть раз на день ездил рейсовый автобус, то сейчас местный автовокзал в райцентре сильно укоротил количество маршрутов.

В какой-то момент нишу заняли частные маршрутки, но власти взялись наводить порядок.

«Навели так навели — ни автобусов не стало, ни маршруток», — говорит собеседница.

И теперь, чтобы попасть в соседний район к родным, живущим в паре десятков километров от ее дома, она тратит в лучшем случае полдня. При этом нужно ловить на остановке проходящие автобусы, уповая на милость водителя, который не обязан останавливаться.

Частично ситуацию спасают растущие как грибы такси. На самом деле, это местные жители, о чьих услугах люди узнают благодаря сарафанному радио. Откуда у деревенских с их зарплатами деньги на такси?

«Приезжали дети из города, сильно удивлялись расценкам на поездку. Говорили, как те таксисты выживают с такими копеечными ценами. Но тут не город, никто не станет ездить по минским ценам», — объясняет женщина.

На плаву местных таксистов держит количество заказов: кто-то едет в район к доктору, кому-то нужно на вокзал к проходящему автобусу в областной центр. А кто-то вынужден добираться на работу в соседний район и сбрасывается на бензин.

Даже местные алкаши быстро сообразили, как воспользоваться ситуацией. Вызывают машину, дают водителю список необходимого. И тот за доплату едет в район в магазин да догонкой.

Власти не очень довольно таким положением дел, на нелегальных таксистов охотится налоговая.

«Сами уже ничего не могут людям предложить. А вот штраф слупить — милое дело», — говорит собеседница.

Работы — больше, денег — меньше

«Мне работу терять нельзя — нужно алименты платить, иначе суд, а там и «химия». И начальник мой это прекрасно понимает», — делится работник госпредприятия.

По его словам, к ним на работу зачастили идеологические десанты.

Приезжают все такие холеные, мордатые. И говорят, как нам нужно собраться, подтянуться, упереться. И, конечно же, экономить на всем. А в туалете давно уже вместо мыла пузыри и самая дешевая туалетная бумага чуть помягче наждачки.

Экономить, утверждает мужчина, стали и на работниках:

Сокращают нещадно, обязанности делят на оставшихся. И получается, что я теперь работаю за двоих, а зарплата при этом все та же.

Его бывшей жене повезло еще меньше. Ее также нагрузили дополнительной работой, но понизили в должности, срезав зарплату.

«Потихоньку превращаемся в Эфиопию», — делает вывод собеседник.

«Раньше председателя все знали в лицо»

Хозяйство, в котором еще недавно работал наш последний собеседник, ожидают перемены. Его хотят присоединить к другому. Но у работников нет особой радости от спасательной операции, так как будущий донор и сам дышит на ладан.

«Самое главное, что все это прекрасно понимают. И наш колхоз, и соседи, к которым его скоро прилепят. И начальники, которые, похоже, уже не видят других способов, чтобы как-то оттянуть неизбежное», — говорит мужчина.

И сравнивает прежние годы с тем, что происходит сейчас. Раньше председателя колхоза все знали в лицо, имя и отчество знали. Ведь человек мог состариться на этой должности.

А сейчас руководители меняются словно перчатки. Один или два урожая собрал и все — в лучшем случае, по здоровью уйдет, либо спустя месяцы люди узнают, что забрали за смешную взятку.

В деревнях все больше чужеземцев. Местных это напрягает, а начальство радует. Узбеки, таджики и туркмены, как правило, не пьют, а это уже половина успеха.

«Люди смотрят на них с тревогой. Многие приехали одни, но работой и условиями довольны, собираются вскоре семьи перевозить, — говорит сельчанин. — А наши мужики от пьянки и тяжелой работы многие до пенсии не доживают. Если так и дальше будет, то скоро наша деревня перестанет быть белорусской».

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