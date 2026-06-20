Девятый день ЧМ-2026: триумф США, провал Турции и летающий Винисиус 20.06.2026, 9:38

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Чем запомнились матчи групп C и D.

На чемпионате мира по футболу стартовал второй тур группового этапа. Forbes Sport рассказывает о самом интересном, что происходило в матчах групп C и D.

Результаты матчей

США — Австралия — 2:0

Шотландия — Марокко — 0:1

Бразилия — Гаити — 3:0

Турция — Парагвай — 0:1

Событие дня

Удаление Мигеля Альмирона в матче Турции и Парагвая. Игрок «Атланта Юнайтед» стал первым в истории футболистом, которого удалили за общение с прикрытым ртом.

Помните расистский (или не расистский?) скандал в матче «Бенфики» и «Реала», когда аргентинец Джанлука Престиани, прикрыв рот, якобы оскорбил Винисиуса Жуниора на почве расизма? Так вот, после того случая официально запретили футболистам общаться, заслоняя рот рукой. Теперь за это (за прикрывание рта рукой) дают красную карточку — Альмирон стал первой жертвой этого необычного правила.

Невезение дня

Как же жаль тех, кто выбрал перед этим чемпионатом мира болеть за сборную Турции. Одновременно самая невезучая и бестолковая команда турнира. За матчи с Австралией и Парагваем они нанесли целых 62 удара, набрали 3,48 по метрике ожидаемых голов, создали пять явных голевых моментов. Но не забили ни разу.

Турция стала первой (наряду с бедолагами из Гаити) командой на турнире, которая лишилась любых шансов на попадание в плей-офф — даже с третьего места. Все дело в правилах ЧМ: при равенстве очков у команд учитывается статистика личных встреч. Турки могут догнать в таблице только Австралию и Парагвай — а этим сборным они уже успешно проиграли. Кажется, Винченцо Монтелла может не возвращаться в Стамбул.

Цитата дня

Неймар — один из главных генераторов мемов и шуток на этом турнире. Бразильца вызвали на турнир с большой помпой, ради которого отцепили футболистов, по-настоящему заслуживших вызов (например, блиставший за «Бетис» Антони или лучший игрок «Челси» Жоао Педро).

Но уже два матча Неймар сидит в резерве с травмой — повреждение было и перед стартом чемпионата мира.

Теперь эту абсурдную ситуацию высмеивает даже президент Бразилии Лула да Силва: «Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удаленке. Игрок на удаленке!»

Цифра дня

Семь — именно столько теперь забито автоголов на чемпионате мира 2026 года. Сборная США стала рекордсменом — впервые в истории турнира их соперники забивают в свои ворота два матча подряд.

Рекордсмен по автоголам — чемпионат мира 2018 года в России, тогда таких мячей было 12. Так что у североамериканского турнира есть все шансы повторить и даже побить этот рекорд.

Герой дня

Винисиус Жуниор. В матче с Гаити Вини почти в соло завел барахлящую атаку бразильцев. На его счету гол и ассист на Матеуса Кунью. Более того, Жуниор поучаствовал во всех четырех голах своей команды на этом турнире (в первом туре забил марокканцам, а в игре с гаитянами Кунья добил мяч в сетку после удара Вини). Вполне себе заявка на звание лучшего игрока турнира!

Когда он не бесится, не ноет и не пытается настроить весь мир против себя (другими словами, когда он играет у мудрого Карло Анчелоти), Винисиус становится невероятным игроком, которого сложно остановить.

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