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Популярный зубр на М-1 теперь «оживает» раз в час

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  • 20.06.2026, 9:53
Популярный зубр на М-1 теперь «оживает» раз в час

Как это увидеть?

Популярная скульптура на границе Минской и Брестской областей получила долгожданный апгрейд — гигант на трассе М-1 «ожил». После долгих тестов и доработок зубр начал регулярно выпускать пар из ноздрей, сообщает Telegram-канал «#1 регион».

Спецэффект срабатывает раз в час. Чтобы желающие посмотреть на зубра не дежурили возле скульптуры в ожидании, для достопримечательности создали отдельный сайт. Там появился таймер, который в режиме реального времени отсчитывает момент до следующего «выдоха».

На этом развитие популярной локации не заканчивается. В ближайшее время зубру планируют выбрать имя. Правда, как именно это будет происходить, пока не уточняется.

«Оживший» зубр на трассе М-1
Скриншот: телеграм-канал «#1 регион»

Как отмечает «Точка», не исключено, что в дальнейшем у скульптуры появятся и другие интерактивные элементы. Ранее сообщалось, что она может научиться еще и «реветь».

Кроме того, рядом с гигантом хотят открыть кафе «Крылья дружбы». Проект планируют реализовать совместно с Татарстаном. В меню обещают включить не только блюда белорусской кухни, но и татарские угощения.

Напомним, скульптуру зубра создали специально к республиканским «Дажынкам» в 2003 году, которые тогда принимали Пружаны. Зубр весит около 70 т, а его длина достигает почти 30 м.

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