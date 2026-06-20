В матче ЧМ-2026 футболиста удалили по неординарной причине
- 20.06.2026, 10:55
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Правило о красной карточке в таких ситуациях ввели накануне мундиаля.
В матче сборных Турции и Парагвая на ЧМ-2026 Мигель Альмирон был удален за прикрытый рот. Правило о красной карточке в таких ситуациях ввели накануне мундиаля.
В конце первого тайма игры между футболистами завязалась стычка. В одном из эпизодов игрок южноамериканцев Мигель Альмирон что-то сказал сопернику, прикрыв рот рукой. Судья изучил видеоповтор момента. В результате Альмирону показали прямую красную карточку.
Это правило было введено накануне мундиаля. Причина — проблема расизма по следам громкого скандала в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой». Тогда игрок португальского клуба Джанлука Престианни что-то сказал в адрес Винисиуса, причем делал это, прикрывая рот футболкой. Бразилец обвинил соперника в расизме.
Престианни дисквалифицировали на шесть матчей (три из них — условные, с испытательным сроком на два года) за гомофобные высказывания, а президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с призывами принять жесткие меры для борьбы с подобными проявлениями. Тем самым Альмирон стал первым футболистом на ЧМ-2026, на кого распространилось наказание за слова с прикрытым ртом. Хотя пока неизвестно, что именно сказал игрок.
Что касается матча, то Парагвай победил благодаря голу на второй минуте — 1:0. Турция, как и в своей стартовой игре турнира, доминировала, нанесла 31 удар, но снова проиграла. Для этой сборной чемпионат мира ограничится групповым раундом, она в любом случае займет последнее место в квартете.