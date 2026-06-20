Путин вынужден что-то бубнеть и бормотать Алексей Копытько

20.06.2026, 11:25

Алексей Копытько

«Дружище, а ты часом не лузер?», — читает он в глазах визави.

Один раз — случайность. Второй раз — совпадение. Третий — система. В данном случае — аж две системы.

1. Утром 18 июня СБУ вместе с коллегами из Сил специальных операций, Сил беспилотных систем, ГУР и 19-той ракетной бригады ВСУ охватила вниманием московский регион. В результате чего все наблюдали эпический полет крышки резервуара на Московском НПЗ. Кстати, все указывает, что крышку сорвало в результате успешного попадания ракетой из ЗРПК Панцирь С-1.

Ну, так даже лучше.

Видео все листают второй день, дополнительные комментарии не требуются. Единственное, чего не хватает для полного счастья — ветер был не в идеальную сторону. Вот если бы всю эту нефтяную красоту хотя бы денек несло в район Кремля и Красной площади, вот тогда бы получился стереоэффект.

Я стараюсь консервативно оценивать ущерб до получения безоговорочных подтверждений. В частности, априори игнорирую заявления Рейтерс об «остановке работы» и так далее. Ибо все удары они освещают по одной схеме: ссылка на российский источник, утверждающий, что все ужасно. А потом НПЗ/порт внезапно работает.

Можно констатировать, что в районе МосНПЗ было как минимум четыре значительных возгорания: два в районе резервуарного парка и два на технологических площадках… В любом случае, завод не уничтожен, там еще есть чему гореть.

Но важно отметить первую «систему» — это третий успешный визит на Московский НПЗ за 30 суток (17.05, 16.06, 18.06). Главное — с нарастающим результатом. То есть Силы обороны Украины на какое-то время нащупали подход к обороне Москвы.

С негодованием отметаю все подозрения в том, что российские военные сознательно промахивались или вообще отказывались сбивать украинские БпЛА, ибо ненавидят москвичей и хотят окончания войны. Таким мыслям просто неоткуда взяться, не так ли?

2. Вторая «система» — очередной успешный удар в момент важного международного события.

У нас некоторые альтернативно одаренные персонажи любят вопить, что Россия активизирует атаки, когда наш президент едет на международные встречи. Корреляция тут, безусловно, есть. Ибо РФ старается создать максимально плохой фон для переговоров. Отстаивать позиции сложнее, когда в стране что-то масштабно горит и партнеры колеблются. Эмоции не те.

Однако Украина вышла на уровень, когда в эту игру можно играть вдвоем. И трижды за месяц это доказала.

Первой ласточкой стал визит добрых дронов — ДВАЖДЫ — к открытию и закрытию ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Путин был вынужден что-то бубнеть по поводу задымления на угольном складе изумленным зарубежным буржуинам.

Затем взбодрили участников саммита G7. Собирались они на фоне пожара в Киево-Печерской Лавре, а приступили к работе на фоне пожара в Москве. Что нельзя игнорировать.

Вчерашний визит в Москву случился на фоне саммита «Россия — АСЕАН» в третьей столице РФ — Казани. Теперь Путин должен что-то бормотать главам делегаций Индонезии, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Таиланда, Сингапура, благодарить Лаос за слонов.

Все эти деятели могут не показывать своей реакции, но Путин прекрасно осознает, как он выглядит, распинаясь о сотрудничестве с амбицией быть одним из полюсов мира, когда у него буквально горит столица.

«Дружище, а ты часом не лузер?» — читает он в глазах визави.

Любые договоренности будут на худших условиях для России, если вообще будет какая-то конкретика.

3. Снова подчеркну. Кремль, Минобороны РФ, федеральные СМИ и росблогеры активно рассказывают, какую масштабную атаку отразила Москва. Прямо ужас! Но упрямый факт в том, что успешно поражены цели не только на московском направлении.

То есть, Украина может ОДНОВРЕМЕННО действовать на нескольких направлениях, теперь уже с возможностью продавить Москву.

Во-первых, Крым и в целом юг. Но в деталях расскажут те, кто должен.

Во-вторых, ССО успешно посетили нефтебазу в Гуково (Ростовская область). Есть видео, карта NASA фиксирует крупный пожар.

Московский НПЗ снова горит. Гойда, придурки

Это сравнительно небольшое хранилище (восемь резервуаров, 13К куб. м топлива). Однако оно подключено к ж/д ветке и находится в непосредственном тылу оккупационной российской группировки. Максимально удобно для маневрирования.

Надо понимать, что объем этого «сравнительно» небольшого хранилища — порядка 175 ж/д-цистерн топлива (3−3,5 полновесных эшелона). Учитывая, что в Луганской области враг вынужден рассредоточивать цистерны парами либо мельчить вплоть до одиночной расстановки, утрата в Гуково даже двух из шести резервуаров на 2К куб. м — это порядка 50 цистерн (один эшелон), которые россияне не смогут накопить и перебросить войскам.

Пока москвичи обогащаются новыми впечатлениями, на земле также идет рутинная работа. Ценим все.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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