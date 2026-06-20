Экипажи МиГ-29 двумя авиаударами разрушили здание со скоплением оккупантов

Экипажи МиГ-29 двумя авиаударами разрушили здание со скоплением оккупантов2
- 20.06.2026, 11:59
Украинский пилот поделился уникальными кадрами из кабины.
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли удар по месту дислокации российских военных на одном из направлений фронта.
Кадрами боевых действий поделился украинский пилот в своем Telegram-канале «Подсолнух».
На видео запечатлено, как по зданию, где базировалось значительное количество личного состава оккупантов, было нанесено два мощных удара авиабомбами.
В результате удара большая часть здания была разрушена, а живая сила противника - ликвидирована.