Bloomberg: Путин лично приказал бомбить Лавру 3 20.06.2026, 12:32

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Диктатор РФ имеет особую «связь» с украинской святыней.

Российская армия в ночь на 15 июня в ходе массированной атаки на Украину направила беспилотник на территорию национального заповедника «Киево-Печерская лавра», который поразил, в частности, здание Успенского собора. Удар был нанесен несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин имеет личную связь с этим святым местом.

Последний раз он приезжал сюда летом 2013 года, чтобы почтить память реформатора Российской империи Петра Столыпина у его могилы. Подробнее об этом говорится в статье Bloomberg .

фото: obozrevatel.com

Что связывает Путина с Лаврой

В материале отмечается, что Столыпин, который был «политическим героем» для кремлевского лидера, не смог защитить одно из самых святых мест православия от атаки российского дрона.

фото: obozrevatel.com

В течение длительного времени российская политическая и церковная верхушка рассматривала монастырь в центре Киева как общий духовный символ для украинцев и россиян. Впрочем, после недавней атаки там зафиксированы значительные повреждения, в частности большая дыра в крыше, что создает риски для сохранности коллекции икон внутри.

фото: obozrevatel.com

Ущерб в результате атаки РФ оценивается как минимум в 500 миллионов гривен (примерно 11,1 миллиона долларов). В результате российского обстрела были повреждены 19 зданий на территории лавры, а также разрушено около 80 % крыши одного из соборов.

фото: obozrevatel.com

В то же время российская сторона отрицает преднамеренные удары по монастырю и заявляет, что якобы соблюдает положения Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.

фото: obozrevatel.com

Путин, как отмечается в материале, имел личную связь с этой религиозной святыней и посещал её как минимум три раза во время пребывания на посту президента.

Его последний официальный визит в Киево-Печерскую лавру состоялся 27 июля 2013 года. Тогда он побывал в Успенском соборе, в который спустя почти 13 лет ударит российский дрон, и принял участие в торжественном молебне по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как известно, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

Впоследствии специалисты установили, как именно в результате террористической атаки РФ по столице было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

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