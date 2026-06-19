Остался единственный штрих 1 Аркадий Бабченко

19.06.2026, 17:28

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Аркадий Бабченко

Они ж хотели обратно такую страну?

Ну, так в чем проблема. В обе руки. Выезд в капстраны теперь только по справке из военкомата. Батон колбасы наполовину из картона. Лучшие в мире самолеты Ил и Ту, которые не летают. Отдых на грязном пляже Анапы втридорога. Билетов нет. Бензина нет. Катайтесь на автобусе.

На военный завод — по разнарядке после института. Прикрепленные к местной поликлинике. Бессменный Брежнев двадцать пять лет на Мавзолее. Москвашвея, ответ Америке. Холодная война. И где-то там за горизонтом, о чем не принято особо говорить вслух, но все знают — дамокловым мечом над всеми висит интернациональный долг, помощь братскому народу.

Что, черт возьми, не так-то? Чем они опять недовольны? Все ж как в детстве. Пионеры там и тут песни Ленину поют. Начальная военная и игра Зарница.

Остался единственный штрих. Последний.

Украинцы, знаете, что это на фото? Я вам скажу. Это Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат. Расположен в городе Сясьстрой. На месте бывшей деревни Носок. На реке, как ни странно, Сясь.

В прекрасном городе Сясьстрой я был лет двадцать назад, и должен заметить, что более органичного места, внутреннее содержание которого настолько бы соответствовало его названию, я еще не видел в своей жизни. А вы же знаете, как я люблю органику.

Это просто квинтэссенция всего совкового депрессняка первой половины двадцатого века, годов так тридцатых примерно. Темные серые некрашеные бараки, обшарпаный дом культуры в центре города и Сталин-Ленин на площади. Что если посреди этой безысходности закопать Балабанова со всей его чернухой, он будет освещать эту безнадегу, как местное солнышко.

Так вот. Это первое место в великом и прекрасном СССР, где научились делать туалетную бумагу. Если не ошибаюсь — в одна тысяча девятьсот шестьдесят девятом году. Через несколько лет после полета Гагарина в космос. И за восемь лет до моего рождения.

До этого могучая кипучая подтиралась лопухом. Ну или газетой Правда — те, кто поаристократичнее и побогаче. После, впрочем, тоже.

Подозреваю, что, возможно, и до сих пор единственное. Во всяком случае, с момента постройки оно не изменилось совершенно. В спорте ж главное не останавливаться на достигнутом, так? И всегда идти вперед.

Ну, бензина у них теперь нет. Осталось решить вопрос с туалетной бумагой.

И Великая Прекрасная Россия Прошлого-Будущего снова будет построена!

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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