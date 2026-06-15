Зеленский пообещал Путину ответ

Зеленский пообещал Путину ответ4
- 15.06.2026, 11:14
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Президент Украины прокомментировал ночную атаку РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на варварский удар РФ. Об этом глава украинского государства сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, что бы он сказал Путину после ночной атаки.
«А мы ещё скажем», — сказал Зеленский.
«Путин абсолютно цинично нанёс массированный удар по Украине. Я думаю, это не случайно, они несколько дней собирали ракеты, и ждали, чтобы не сделать это до приветствия Трампа», — считает президент Украины.
Напомним, в ночь на 15 июня российские войска нанесли по Киеву массированный удар, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты.
В результате атаки 140 тысяч абонентов остались без света, а также поврежден Успенский собор Киево‑Печерской лавры.
Пострадала Национальная киностудия имени Довженко, где сгорела крупнейшая коллекция костюмов Украины. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в десяти районах столицы Украины. По последним данным, 25 человек ранены и 4 погибли.