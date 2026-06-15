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Зеленский пообещал Путину ответ

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  • 15.06.2026, 11:14
  • 4,952
Зеленский пообещал Путину ответ
Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал ночную атаку РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит на варварский удар РФ. Об этом глава украинского государства сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, что бы он сказал Путину после ночной атаки.

«А мы ещё скажем», — сказал Зеленский.

«Путин абсолютно цинично нанёс массированный удар по Украине. Я думаю, это не случайно, они несколько дней собирали ракеты, и ждали, чтобы не сделать это до приветствия Трампа», — считает президент Украины.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска нанесли по Киеву массированный удар, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки 140 тысяч абонентов остались без света, а также поврежден Успенский собор Киево‑Печерской лавры.

Пострадала Национальная киностудия имени Довженко, где сгорела крупнейшая коллекция костюмов Украины. Разрушены и повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в десяти районах столицы Украины. По последним данным, 25 человек ранены и 4 погибли.

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