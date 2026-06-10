«Систему нужно менять»: Геннадий Федынич ответил гендиректору «Камволя» 10.06.2026, 14:22

Геннадий Федынич

Фото: «Радыё Свабода»

Профсоюзный лидер вступился за белорусов.

Гендиректор «Камволя» Татьяна Лугина заявила, что белорусы работают «медленно», много времени тратят на чай и разговоры, и поставила им в пример работников из Эфиопии и Индии.

Действительно ли дело в «лени белорусов» и что на самом деле не так на этом и других госпредприятиях?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал бывшему политзаключенному и профсоюзному лидеру Геннадию Федыничу:

— Я не знаю, какое количество представителей Индии или Эфиопии работает на «Камволе», но человек, который приехал в нашу страну, хочет показать, что он не худший, а лучший. Это одно. Но, на мой взгляд, этой даме стоило бы серьезно заняться предприятием и посмотреть, какая мотивация к труду сегодня существует на «Камволе». Белорусы далеко не ленивые. В своем большинстве они достаточно трудоспособные и ответственные. Поэтому дело не в людях, а в системе.

Ситуация очень простая: начальники хотят, чтобы за те же деньги, которые платят людям, они выполняли больше работы. И при этом не задумываются о том, какие сегодня условия труда и какая мотивация к труду.

Надо было бы спросить у людей, что нужно сделать начальникам, чтобы повысить производительность труда и его качество.

Когда будет такой контакт и из него будут сделаны выводы, в первую очередь начальством, тогда будут и результаты. Но пока я не вижу предпосылок. Сейчас все ссылаются на людей, говорят, что они не хотят работать, и это несправедливо.

— На БелЖД катастрофически не хватает работников, белорусы не хотят туда идти, а пакистанцы и непальцы отказались ехать за такие деньги. Что происходит на этом важном предприятии и почему там такие низкие зарплаты и неуважение к людям?

— Скорее всего, сама ситуация на БелЖД сегодня далека от лучшей. Те убытки, которые БелЖД потерпела, действительно имеют место. И люди здесь совершенно не виноваты. Второй вопрос: я не знаю, насколько эта информация достоверна, но, на мой взгляд, часть людей просто выехала из Беларуси как специалисты.

Что касается дальнейшей ситуации, посмотрите: никаких перевозок на Запад, в том числе грузовых, нет. Не говоря уже о пассажирских. И то, что БелЖД работает только на Россию, ее никогда не спасет. Надо хотеть и уметь зарабатывать, чтобы люди не уходили.

Сейчас складывается такое впечатление, что финансы у них, извините, поют романсы, а людей заставляют работать. Потому что людей не хватает, значит, надо выполнять работу за кого-то еще. И понятно, что работников это не может устроить. Поэтому кто-то уходит оттуда и где-то находит другую работу, более платежеспособную.

Сработала сама система и сработали те санкции, которые ввели против режима Лукашенко. И здесь нужно брать на себя ответственность и руководителям БелЖД, и руководству страны. Вина в данной ситуации — на них.

— Что на примере «Камволя» и БелЖД можно сказать о состоянии всей белорусской экономики? Что будет с ней при такой нехватке рабочих рук?

— В Беларуси большинство предприятий принадлежит государству. Даже акционерные предприятия все равно государственные, потому что большая доля акций там принадлежит государству. И, несомненно, в экономике наступил момент, когда нехватка рабочих рук будет влиять на то, чтобы люди зарабатывали нормальные деньги — и регулярно. От этого никуда не денешься.

Ситуация такова, что правительство и руководство страны стремились к тому, чтобы все предприятия, в основном ведущие, были под рукой государства. Эта система, выстроенная режимом Лукашенко, ни к чему нормальному не привела. Как мы видим, ситуация с каждым месяцем будет ухудшаться. Потому что и с заказами, и, самое главное, с реализацией продукции будут проблемы, с которыми так просто не справиться.

Поэтому я думаю, что со временем будет и снижение планки выпуска продукции, и, естественно, за этим последует сокращение штатов. Потому что без этого, если так продолжать дальше, не обойдется.

В Беларуси нужно менять саму систему и превращать ее в реальность. А реальность — это люди, которые хотят работать. И самое главное — они хотят зарабатывать нормальную заработную плату, а не просто получать ее.

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