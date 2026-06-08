Глава «Камволя» обвинила белорусов в лени 5 8.06.2026, 8:19

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Татьяна Лугина

И ставит в пример эфиопов и индийцев.

Генеральный директор «Камволя» Татьяна Лугина задумалась, что белорусы работают не так преданно, как другие.

«В феврале приезжали наши партнёры из Индии, компания, которая занимается поставкой шерстяного топса, у них в Индии есть большая фабрика по производству шерстяной пряжи. Я попросила у этого индуса, он достаточно молодой, бизнесмен мирового масштаба. Я говорю: может ли он мне дать на год-два несколько прядильщиков, у них мужчины этим занимаются. Я хочу посмотреть их компетенции, квалификацию, скорость работы. Может быть, они быстрее, ловчее. И нашим женщинам будет приятно посмотреть или полезно даже. Может, где-то настройка оборудования. То есть опыт.

На что он мне сказал: я с удовольствием вам бы дал, но не могу, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп», — высказалась она на СТВ.

Лугина отмечает: много времени на работе уходит на разговоры и чай.

«Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов нужно работать. Я всем говорю, работаем мы много иногда не потому, что руководители заставляют остаться, в субботу выйти, потому что мы просто даже 8 часов иногда не отрабатываем».

Она приводит в пример эфиопов.

«У нас есть эфиопы, которые по нашим меркам за приемлемый уровень оплаты выполняют эту работу и чувствуют себя прекрасно. И первое время опять же говорили: «Дайте больше работы, дайте больше работы».

Ранее сайт Charter97.org писал, достаточно ли белорусы работают.

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