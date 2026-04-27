Новые санкции ЕС против Беларуси: насколько они ударят по режиму Лукашенко? 27.04.2026, 14:31

Эксперты говорят о частичном эффекте.

20-й пакет европейских санкций, введенный 23 апреля, не такой мощный, как может показаться, считают эксперты. При этом в нем есть необычное новшество – впервые из-за Беларуси под санкции попала государственная китайская компания. Цифровой белорусский рубль попал под запрет ЕС, еще не начав работу. «Белсат» постарался разобраться, что означают новые ограничения и какой эффект они могут оказать на Беларусь и ее бизнес с Китаем.

Китай не будет ругаться с Евросоюзом

20-й пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси за соучастие в российской агрессии против Украины состоит из трех основных частей – санкции на торговлю товарами, финансовые ограничения и санкции против компаний.

Среди компаний в 20-м пакете оказались «Белорусская нефтяная компания», совместное общество с ограниченной ответственностью «Волат-Санцзян», а также китайская компания China Space Sanjiang Group.

Поскольку «Волат-Санцзян» – это совместная компания China Space Sanjiang Group и Минского завода колесных тягачей, то китайская сторона оказалась под санкциями за участие в «производстве белорусской военной продукции».

«Это [China Space Sanjiang Group. – Ред.] не просто какая-то маленькая частная компания. Это часть огромного китайского военного концерна», – говорит белорусский бизнесмен, ведущий программы «Атмосфера» на «Белсате» Александр Кнырович.

Он подчеркнул, что ранее Китай реагировал на западные санкции. Например, отказался от финансирования строительства Нежинского ГОК в Беларуси в то время, когда часть денег уже была вложена.

«Финансирование остановилось именно тогда, когда США ввели санкции. Китай не ведет себя, как Россия или Беларусь, мол, санкции – ну и черт с вами, нам это только на пользу. Китай – это страна, которая пытается быть конвенционально приемлемой, поэтому я не исключаю, что этот концерн попробует разорвать сотрудничество, чтобы не попасть под санкции», – полагает Кнырович.

Собеседник не исключает, что China Space Sanjiang Group попробует не выйти из бизнеса в Беларуси, а переформатить свое присутствие там.

«Например, могут попробовать продать его третьей стороне, использовать какие-то фирмы-прокладки, чтобы внешне это выглядело как выход из бизнеса, чтобы требовать снятия с себя санкций. Нет никакого смысла идти на конфронтацию с Европейским Союзом. И, конечно, сотрудничество Китая с Европейским Союзом на два порядка больше, чем сотрудничество Китая с Беларусью», – напомнил Александр Кнырович.

Удар по обвалившейся торговле

20-й пакет санкций расширил перечень товаров, которые могут способствовать военно-техническому укреплению Беларуси, развитию сектора обороны и безопасности. Такие товары запрещается вывозить из ЕС в Беларусь. Среди прочего под санкциями оказалась лабораторная стеклянная посуда, некоторые высокоэффективные смазочные материалы и их добавки.

ЕС запрещает вывозить со своей территории и ряд товаров, которые могут способствовать укреплению белорусской промышленности в целом. Этот уже и без того большой список пополнили некоторые химикаты, каучук и изделия из вулканизированного каучука, изделия из стали, инструменты для производства металла и промышленные тракторы.

По данным Евростата, Беларусь купила в ЕС в 2025 году товаров, которые теперь попали под санкции, чуть более чем на €33 млн, в то время как весь импорт Беларуси из ЕС составил €4 млрд 54 млн. Поставок указанных тракторов не было последние два года вовсе. Активнее всего Беларусь покупала изделия из вулканизированной резины.

«Это не те санкции, которые могли бы быть успешными и на самом деле повлиять на военно-промышленный комплекс Беларуси. Все равно остаются «дырки», когда Беларусь может получать европейские товары через третьи страны», – сказала в эфире «Белсата» специалист по экономике и финансам Алиса Рыжиченко.

При этом покупка через третьи страны означает, что белорусский ВПК будет приобретать эти товары по более высокой цене.

ЕС расширил и перечень товаров, которые нельзя покупать у Беларуси. Туда попали некоторое сырье, металлы, некоторые минералы, металлолом стали и других металлов, химикаты, изделия из вулканизированного каучука и дубленые шкуры.

Учитывая, что это дополнение большого старого списка, то Беларусь уже много не потеряет. Белорусский экспорт в ЕС обвалился до €406 млн в 2025 году. Это в 14 раз меньше 2021 года и в три раза меньше 2024 года.

«Самый маржинальный экспорт был остановлен уже давно, – подчеркнула Алиса Рыжиченко. – Двадцатый пакет санкций только на первый взгляд выглядит сильным, потому что туда входят также нефтеперерабатывающие предприятия России, но только небольшое количество белорусских предприятий. Не введены санкции в отношении транспортировки [по морю. – Ред.] российской нефти. Это самое главное. Это могло бы препятствовать тому, чтобы Россия получала больше денег в бюджет».

Белорусского цифрового рубля еще нет, а он уже под санкциями

Также ЕС запрещает сделки с белорусским цифровым рублем и оказание поддержки этому проекту. В санкционном документе говорится, что белорусский цифровой рубль «предназначен, в частности, для обеспечения платежной системы, которая защищает белорусов от последствий ограничительных мер».

Кроме того, вообще запрещается прямо или косвенно участвовать в любых сделках с белорусским юридическим лицом, организацией или структурой, которые предоставляют услуги в сфере криптоактивов, или платформой, которая занимается обменом или передачей криптоактивов.

Эксперт BECOR Анастасия Лузгина говорит, что цифровой белорусский рубль еще не введен, поэтому о его возможностях и работе можно говорит потенциально.

«И цифровой рубль, и криптоактивы в целом могут использоваться для обхода санкций. Думаю, в этом частично причина, почему власти относительно быстро хотят развивать и цифровой рубль, и всю криптосферу. Это может быть так, поскольку все транзакции в криптоактивах либо в цифровом рубле идут вне традиционной банковской системы. Они для традиционной финансовой системы не видны до тех пор, пока мы не захотим вывести криптоактив и перевести в валюту», – говорит Анастасия Лузгина.

Таким образом, европейские власти работают на опережение. Сам же белорусский цифровой рубль планируется запустить летом 2026 года.

«Вероятно, выделили [в санкциях. – Ред.] отдельно белорусский цифровой рубль, поскольку это не традиционная криптовалюта. Это цифровая валюта, которая эмитируется Национальным банком. Его будут запускать в тестовом режиме и развивать эту систему.

С учетом того, что никого сейчас не удивляют криптоактивы, операции с ними достаточно активно проводятся. Нацбанк заявляет, что у них есть заявки на открытие тех же криптобанков. В соответствии с законодательством о криптобанке, есть возможность осуществлять операции по внешней торговле между субъектами Беларуси и другими странами. Это позволяет формировать такую параллельную традиционной финансовой систему», – отметила Анастасия Лузгина.

Что касается других белорусских криптоорганизаций, то для них, вероятно, мало что изменится, поскольку ограничений в этой сфере в отношении Беларуси и так достаточно. Например, граждане Беларуси не могут без европейского ВНЖ даже иметь криптокошелек на европейских криптобиржах.

