Слепые корыта Черноморского флота РФ 2 Алексей Копытько

27.04.2026, 15:12

Демилитаризация Крыма идет по плану.

Последние атаки ГУР и СБУ на Севастополь делают ситуацию просто неприличной для российского командования

В ночь на 26 апреля ЦСО «А» Службы безопасности Украины совершил очередной визит в Севастополь. По отзывам российских оккупационных властей и ошалевшей от впечатлений российской ваты, это был самый масштабный и насыщенный визит с 2022 года.

Поражены:

• большой десантный корабль Ямал

• большой десантный корабль Николай Фильченков

• разведывательный корабль Иван Хурс

• штаб радиотехнической разведки сил ПВО

• радиолокационная станция МР10М1 «Мыс-М1»

• самолет МиГ-31 на аэродроме Бельбек

• технико-эксплуатационная часть аэродрома Бельбек

• один из учебных центров Черноморского флота РФ.

Не считая того, что россияне сбили на головы жителей.

Стоит отметить несколько моментов. Хронология:

1) 18 апреля — предыдущий визит дронов СБУ в Севастополь (три корабля, такая же РЛС, резервуар с нефтью и т. д.). 2) 19 апреля — визит ГУР. Снова корабли. 3) 22 апреля — еще один визит Сил обороны Украины. Атакован пункт управления кораблями Стрелецкий и один из сторожевых кораблей (подтверждено повреждение рубки). 4) Ночь на 26 апреля — снова успешный визит СБУ. Второй для службы за неделю и четвертый для Сил обороны в целом.

Всякий раз под ударом оказывались российские корабли. Нет, их не потопили (как зачем-то пишут некоторые издания). Но им постепенно вынесут все радиотехнические девайсы и системы управления. По итогу это будут слепые корыта, пригодные лишь для того, чтобы утонуть вместе с личным составом. Даже роль статичных элементов ПВО они не смогут выполнять.

Деактивация элементов ПВО делает российских оккупантов в Севастополе все более уязвимыми. Издержки контроля над захваченным городом растут.

Происходит де-факто принудительная демилитаризация Севастополя (как и Крыма в целом). Хотя Кремль планировал использовать оккупированный полуостров ровно наоборот — как военный плацдарм для проецирования силы на Балканы и в Средиземноморье.

Сейчас же все сложнее с опорой на Крым поддерживать оккупационную группировку на Херсонщине и в Запорожье.

Сам процесс демилитаризации Крыма — это уже политический и переговорный фактор. Россия не может защитить свою выдуманную скрепу. Челябинск и Сызрань (как и Туапсе) никому в РФ не жалко. А провал обороны Севастополя — это чувствительно. И замолчать сложнее.

Повторный визит СБУ за короткое время с таким обилием пораженных целей делает ситуацию неприличной для роскомандования.

Ну, и в очередной раз показан контраст.

Украина атакует военную и сопутствующую инфраструктуру, российскую ПВО (ракетами и РЭБом) создает для росграждан на порядок больше рисков.

Россияне же умышленно атакуют гражданских в Украине, если речь идет о портах — умышленно атакуют невоенную инфраструктуру (бочки с подсолнечным маслом, элеваторы).

Исправить повадки террористов можно только силой. Иначе они будут повторять, если не в Украине — то в Европе.

Алексей Копытько, Facebook

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com