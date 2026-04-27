Илон Маск готовит к запуску финансовый сервис X Money 27.04.2026, 16:14

Илон Маск

Бывший Twitter обещают превратить в суперприложение.

Илон Маск намерен уже в ближайшие дни открыть ранний доступ к X Money — новому финансовому сервису внутри платформы X. Это один из ключевых шагов в попытке превратить бывший Twitter в суперприложение, где можно не только читать посты, но и хранить деньги, расплачиваться, переводить средства другим пользователям и пользоваться банковскими сервисами, пишет Bloomberg.

В марте Маск сам говорил, что сервис планируют открыть для первых пользователей уже в апреле.

X Money должен объединить счет, платежное приложение и финансовые инструменты прямо внутри соцсети. Среди функций, которые тестируют ранние пользователи, — переводы между людьми, дебетовая карта Visa, кэшбэк до 3% и доходность на остаток около 6%.

Маск, как отмечает агентство, хочет сделать X сервисом, через который пользователь сможет «вести всю свою жизнь».

