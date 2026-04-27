Андрюс Кубилюс: Европе нужен новый оборонный союз 27.04.2026, 17:15

Андрюс Кубилюс

С участием Украины.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что в настоящее время членство Украины в НАТО невозможно. Поэтому более эффективным решением стало бы создание Европейского оборонного союза, передает Суспільне.

«Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в Европейском Союзе - это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей.

Именно поэтому наиболее эффективным инструментом может стать поиск нового инструмента, который бы сосредоточивался именно на интеграции всех европейских оборонных возможностей», - отметил еврокомиссар.

По мнению Кубилюса, нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Великобритании, Норвегии с оборонными возможностями стран-членов Европейского Союза, которые этого желают.

По его словам, такая интеграция могла бы стать надежной гарантией безопасности для Украины после достижения справедливого мира, а также важной основой для ее успешного восстановления.

Кроме того, добавил Кубилюс, одновременная интеграция Украины в единый рынок и Европейский оборонный союз в ближайшем будущем стала бы «неотъемлемой частью европейского стратегического подхода к Украине».

