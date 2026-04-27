закрыть
27 апреля 2026, понедельник, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Ирана ответил на слова Трампа о победе

1
  27.04.2026, 18:44
  • 2,594
Аббас Арагчи

Аббас Арагчи задался вопросом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, приехавший в Россию, ответил на слова президента США Дональда Трампа о победе в войне. Заявление министра опубликовал пропагандист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Тогда зачем он предложил переговоры?» — сказал Арагчи, улыбнувшись.

Арагчи назвал очевидным, что Иран противостоит самой мощной сверхдержаве в мире, которая, впрочем, своей цели не достигла.

«Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант [о диалоге]», — сказал Арагчи.

Глава Белого дома, в частности, утверждал, что США одержали победу над Ираном «в первый час».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев