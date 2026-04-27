МИД Ирана ответил на слова Трампа о победе 1 27.04.2026, 18:44

Аббас Арагчи

Аббас Арагчи задался вопросом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, приехавший в Россию, ответил на слова президента США Дональда Трампа о победе в войне. Заявление министра опубликовал пропагандист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Тогда зачем он предложил переговоры?» — сказал Арагчи, улыбнувшись.

Арагчи назвал очевидным, что Иран противостоит самой мощной сверхдержаве в мире, которая, впрочем, своей цели не достигла.

«Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант [о диалоге]», — сказал Арагчи.

Глава Белого дома, в частности, утверждал, что США одержали победу над Ираном «в первый час».

