МИД Ирана ответил на слова Трампа о победе

МИД Ирана ответил на слова Трампа о победе1
- 27.04.2026, 18:44
Аббас Арагчи задался вопросом.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, приехавший в Россию, ответил на слова президента США Дональда Трампа о победе в войне. Заявление министра опубликовал пропагандист ИС «Вести» Павел Зарубин.
«Тогда зачем он предложил переговоры?» — сказал Арагчи, улыбнувшись.
Арагчи назвал очевидным, что Иран противостоит самой мощной сверхдержаве в мире, которая, впрочем, своей цели не достигла.
«Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант [о диалоге]», — сказал Арагчи.
Глава Белого дома, в частности, утверждал, что США одержали победу над Ираном «в первый час».