Мерц: Иран унижает всю американскую нацию 4 27.04.2026, 18:51

2,158

Фридрих Мерц

Канцлер Германии раскритиковал войну США на Ближнем Востоке.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал войну США на Ближнем Востоке, заявив, что у Вашингтона нет стратегии в действиях против Ирана. Фрагменты его выступления в гимназии имени Карла Великого в городе Марсберг приводит n-tv.

Он подчеркнул, что опыт предыдущих войн – в частности, в Афганистане и Ираке – показывает, что проблема всегда в том, как положить конец конфликту. Поэтому политик считает войну против Ирана «необдуманной».

Канцлер добавил, что не видит перспектив завершения войны, «поскольку иранцы, очевидно, сильнее, чем предполагалось, а у американцев явно нет по-настоящему убедительной стратегии на переговорах».

«В данный момент я не вижу, какую стратегию выхода выбирают американцы, особенно учитывая, что иранцы, очевидно, очень умело ведут переговоры – или, скорее, очень умело их не ведут», – заявил Мерц.

Он добавил, что «целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства, особенно со стороны так называемой Революционной гвардии».

Мерц подчеркнул, что Израиль и США не консультировались с европейцами, начиная атаки на Иран. Он заявил, что уже дважды выражал свой скептицизм непосредственно президенту США Дональду Трампу.

«Если бы я знал, что это будет продолжаться пять-шесть недель и будет постепенно ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категорично», – сказал канцлер. Он отметил, что война напрямую влияет на немецкую экономику.

