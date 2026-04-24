Ликвидация ликвидаторов 9 Ирина Халип

24.04.2026, 13:50

5,648

Историческая память – лютый враг режима.

Чернобыльский реактор взорвался сорок лет назад? Да быть того не может! Той катастрофе на днях исполнится сорок? Простите, а нам тогда сколько? Лучше не считать. Кажется невероятным, но в воскресенье – действительно сороковая годовщина катастрофы.

Чернобыль в каждом из нас. И я не про радиацию. Чернобыль – такая же реальность, как Голодомор или Холокост, хотя те постарше будут. Чернобыль – это навсегда. Во всяком случае, для тех, кто жил в это время, сорок лет назад.

Чернобыль убивает, ломает, сводит с ума. Моя украинская подруга и коллега недавно встретилась в Киеве со своими героями, о которых писала еще тогда. Один – бывший ликвидатор – теперь пьет и утверждает, что «саркофаг», который возвели к концу 1986 года и в котором находятся топливосодержащие массы, радиоактивная вода и радиоактивная пыль, на самом деле давно стоит пустой, а разговоры о содержимом – происки мировой закулисы. Второй – ученый, биолог, который после катастрофы помешался на животных-мутантах и везде видел двухголовых телят и шестиногих кроликов. Третий – из экологов, теперь говорит, что взрыв на Чернобыльской АЭС был совместным терактом КГБ, МАГАТЭ и почему-то ВОЗ. Можно ли назвать этих людей жертвами? Несомненно. Чернобыль их уничтожил.

Всего за время, прошедшее после взрыва, пострадавшими от аварии на Чернобыльской АЭС были признаны около семи миллионов человек в Украине, Беларуси и России. В Украине они делятся на категории – эвакуированные из зоны отчуждения, проживающие в зоне усиленного радиоэкологического контроля, ликвидаторы. У них есть льготы – на оплату коммунальных услуг, проезд, лекарства, лечение в санаториях, протезирование зубов. И дополнительные дни отпуска. В Украине, которая уже который год защищается от агрессора, - больше полутора миллионов чернобыльцев. То есть нагрузка на бюджет выходит немалая. И тем не менее украинскому правительству – точнее, ни одному из них (там-то правительства меняются, как бы странно это ни звучало в Беларуси) – не пришло в голову отменять чернобыльские льготы.

Еще в 1991 году Верховный Совет Беларуси принял закон «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС». Закон устанавливал льготы для чернобыльцев и определял, какие категории граждан попадают под его действие. А потом пришел Лукашенко. Когда приходят такие, они начинают разрушать все вокруг.

Через год своего нахождения у власти он издал указ № 349 «Об упорядочении некоторых льгот для граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС». Чернобыльцы утратили право на бесплатный проезд в общественном транспорте, на беспроцентные ссуды на покупку или строительство жилья, на бесплатные лекарства для детей, живущих в зоне радиационного контроля. В 2007 права на бесплатные лекарства были лишены и ликвидаторы. Лукашенко тогда поездил, как он всегда делает в годовщины аварии, по Гомельской области и потребовал, чтобы белорусы перестали наконец «страдать и плакаться» по поводу Чернобыля, а с уверенностью и оптимизмом шагали к победе то ли коммунизма, то ли еще чего-нибудь подобного. Хватит, говорил он, делить людей на чернобыльцев и нечернобыльцев.

А в 2013 году белорусский режим вообще отказался от понятия «ликвидатор». Ликвидаторов перевели в статус «потерпевших» от аварии. Оказывается, те, кто по приказу или добровольно рванул после аварии в Припять из разных городов и деревень, вовсе не занимались ликвидацией последствий. Не тушили пожар, не расчищали завалы, не оказывали медицинскую помощь, не вывозили пострадавших, не доставляли средства защиты, не пилили деревья. Они просто приехали, чтобы потерпеть. До 31 декабря 2012 года всем ликвидаторам предписывалось сдать удостоверения. Бинго.

Многие ликвидаторы не дожили до того момента, когда их перевели в потерпевшие. Возможно, к счастью. Они не пережили унижений. Ладно бы льготы – Лукашенко жадный, ему на талончик для человека, который тушил реактор, денег жалко, это можно понять. Но требование сдать удостоверения вместо того, чтобы оставить их хотя бы на память, - это было издевательство. Но не только: это было стирание памяти, чтобы даже в домах ликвидаторов не сохранилось ничего, напоминающего о катастрофе. Зачем? Да просто потому, что историческая память для Лукашенко – такой же лютый враг, как красно-белые зонтики. Она не позволит забыть не только чернобыльскую катастрофу, но и то, что творил он. А его преступления моложе Чернобыля на несколько лет. Выходит, если белорусы до сих пор про Чернобыль вспомнят, они и про него не забудут?

Правильно думает. Не забудем. Не простим. Даже через сорок лет.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com