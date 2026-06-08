закрыть
8 июня 2026, понедельник, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше рассмотрели вопрос о лишении Зеленского высшей государственной награды

  • 8.06.2026, 23:41
В Польше рассмотрели вопрос о лишении Зеленского высшей государственной награды
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Что решили.

В Польше прошло заседание капитула ордена Белого Орла, на котором рассматривался вопрос о лишении президента Украины Владимира Зеленского этой награды. Об этом сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лешкевич.

«Капитул высказал свое мнение президенту Республики Польша Каролю Навроцкому, который принимал участие в заседании. Президент примет решение в соответствующее время», — написал Лешкевич в Х.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений украинских Сил специальных операций почетное наименование «Герои УПА».

Навроцкий заявил, что решение украинского президента стало серьезным ударом по польско-украинским отношениям и фактически сыграло на руку российской пропаганде. Он также сообщил, что предложил включить вопрос о лишении Зеленского ордена Белого Орла в повестку заседания капитула ордена, назначенного на 8 июня.

Многие польские политики назвали решение Зеленского ошибкой. Однако к заявлению Навроцкого отнеслись не так однозначно.

В частности, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что возможное лишение Зеленского награды «не принесет результата». «Я работаю над тем, чтобы добиться этого результата», — добавил он.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников