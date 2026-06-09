Украинские бойцы штурмового полка «Code 9.2» за неделю уничтожили 110 единиц техники оккупантов в глубоком тылу
- 9.06.2026, 1:48
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Бойцы 475-го отдельного штурмового полка «Code 9.2» обнародовали отчет о результатах боевой деятельности за прошедшую неделю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью средств middle-strike украинские воины нанесли удары по целям противника на расстоянии до 150 километров в тыловых районах оккупантов.
В течение отчетного периода пилоты уничтожили не менее 110 единиц вражеской техники.
Под удары попадали транспорт, логистические объекты и другие цели, обеспечивающие деятельность российских войск. м