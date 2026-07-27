Ажиотаж на аукционе: за минскую подсобку сражались 173 человека 1 27.07.2026, 13:23

Цена взлетела.

Недавно СМИ писали про подсобные помещения на улице Руссиянова, которые выставили на аукцион по бросовым ценам — 7600—7700 рублей. Первое из них уже ушло с молотка, причем за него развернулась настоящая бойня. На лот площадью 16 «квадратов» претендовали сразу 173 участника.

В результате стартовая цена в 7600 рублей увеличилась в 15,2 раза и достигла внушительных 115 140 рублей (почти $40 000 по курсу), рассказали в Государственном комитете по имуществу.

Несмотря на то что подсобка своими размерами сопоставима с обычной жилой комнатой, а еще у нее есть собственный санузел, сделать из такой подсобки официальную квартиру-студию по закону не получится. Статус нежилого помещения останется с этими метрами навсегда. По условиям продавца, новый собственник обязан начать использовать объект по любому разрешенному нежилому назначению не позднее одного года после регистрации прав.

Те, кто не успел урвать первые 16 «квадратов», могут побороться за другие подсобки. На подходе торги за два аналогичных помещения с базовым ремонтом и санузлами (площадью по 16 и 16,2 кв. м) — аукционы пройдут 28 и 30 июля.

Учитывая ажиотаж на первой сделке, копеечные стартовые цены на оставшиеся лоты снова имеют все шансы превратиться в шестизначные суммы.

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