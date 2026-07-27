Секретное украинское подразделение очищает небо от российских дронов 27.07.2026, 12:57

БПЛА начали охоту на российские «Шахеды».

На фоне самых масштабных воздушных атак России за все время войны Украина делает ставку на новый способ защиты неба — дроны-перехватчики. Пока российские войска одновременно запускают тысячи ударных беспилотников и сотни современных ракет, украинские военные ищут более дешевые и эффективные способы противодействия массированным налетам, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

За четыре года войны Украина значительно усовершенствовала методы борьбы с беспилотниками типа «Шахед». Для их уничтожения используются крупнокалиберные пулеметы, вертолеты и средства радиоэлектронной борьбы. Однако теперь все большую роль начинают играть беспилотники, созданные специально для перехвата других дронов.

Журналисты The Wall Street Journal получили эксклюзивный доступ к работе подразделения «Группа Лазаря» Национальной гвардии Украины. Это элитный украинское спецподразделение беспилотных авиационных систем, основанное бывшим бизнесменом и продюсером Павлом Елизаровым (позывной «Лазарь»). Подразделение специализируется на применении FPV-дронов, ударных БПЛА и систем аэроразведки, являясь одним из самых эффективных технологичных соединений на фронте.

Еще недавно его операторы занимались ударами по российской тяжелой технике, но сегодня их главная задача — поиск и уничтожение российских беспилотников в воздухе.

«Очистка неба стала первоочередной задачей», — пишут авторы издания. Массовые атаки вынуждают Украину искать решения, которые позволят экономить дорогостоящие средства противовоздушной обороны.

Одновременно Киев обращается к западным союзникам с просьбой увеличить поставки комплексов Patriot для перехвата ракет. В то же время защиту городов от многочисленных ударных беспилотников Украина все чаще возлагает на дешевые дроны-перехватчики. «Теперь Украина опирается на недорогие дроны, чтобы защищать города от роев беспилотников», — подчеркивают авторы издания.

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