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Секретное украинское подразделение очищает небо от российских дронов

  • 27.07.2026, 12:57
Секретное украинское подразделение очищает небо от российских дронов

БПЛА начали охоту на российские «Шахеды».

На фоне самых масштабных воздушных атак России за все время войны Украина делает ставку на новый способ защиты неба — дроны-перехватчики. Пока российские войска одновременно запускают тысячи ударных беспилотников и сотни современных ракет, украинские военные ищут более дешевые и эффективные способы противодействия массированным налетам, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

За четыре года войны Украина значительно усовершенствовала методы борьбы с беспилотниками типа «Шахед». Для их уничтожения используются крупнокалиберные пулеметы, вертолеты и средства радиоэлектронной борьбы. Однако теперь все большую роль начинают играть беспилотники, созданные специально для перехвата других дронов.

Журналисты The Wall Street Journal получили эксклюзивный доступ к работе подразделения «Группа Лазаря» Национальной гвардии Украины. Это элитный украинское спецподразделение беспилотных авиационных систем, основанное бывшим бизнесменом и продюсером Павлом Елизаровым (позывной «Лазарь»). Подразделение специализируется на применении FPV-дронов, ударных БПЛА и систем аэроразведки, являясь одним из самых эффективных технологичных соединений на фронте.

Еще недавно его операторы занимались ударами по российской тяжелой технике, но сегодня их главная задача — поиск и уничтожение российских беспилотников в воздухе.

«Очистка неба стала первоочередной задачей», — пишут авторы издания. Массовые атаки вынуждают Украину искать решения, которые позволят экономить дорогостоящие средства противовоздушной обороны.

Одновременно Киев обращается к западным союзникам с просьбой увеличить поставки комплексов Patriot для перехвата ракет. В то же время защиту городов от многочисленных ударных беспилотников Украина все чаще возлагает на дешевые дроны-перехватчики. «Теперь Украина опирается на недорогие дроны, чтобы защищать города от роев беспилотников», — подчеркивают авторы издания.

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