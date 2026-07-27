В Дзержинске заметили верблюда 3 27.07.2026, 12:15

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Животное отдыхало на газоне.

У новостроек Дзержинска прилег отдохнуть необычный четвероногий гость — двугорбый верблюд. На него обратил внимание местный житель Александр, о чем рассказал на своей странице в Threads.

Экзотический зверь спокойно лежал на траве во дворе недалеко от жилых домов в микрорайоне Родники.

Пользователям в комментариях такой необычный гость пришелся по душе:

«Уже белорусы верблюдов выгуливают».

«Старик Хоттабыч заселился».

«Кто транспортное средство на газоне припарковал?»

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