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В Дзержинске заметили верблюда

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  • 27.07.2026, 12:15
  • 1,222
В Дзержинске заметили верблюда

Животное отдыхало на газоне.

У новостроек Дзержинска прилег отдохнуть необычный четвероногий гость — двугорбый верблюд. На него обратил внимание местный житель Александр, о чем рассказал на своей странице в Threads.

Экзотический зверь спокойно лежал на траве во дворе недалеко от жилых домов в микрорайоне Родники.

Пользователям в комментариях такой необычный гость пришелся по душе:

«Уже белорусы верблюдов выгуливают».

«Старик Хоттабыч заселился».

«Кто транспортное средство на газоне припарковал?»

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