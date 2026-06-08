В мире приветствуют победу партии Пашиняна в Армении 8.06.2026, 22:16

Фото: Reuters

Проевропейская партия «Гражданский договор» набрала почти 50% голосов.

В мире приветствуют победу партии «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парламентских выборах. С успехом на выборах Пашиняна в понедельник, 8 июня, поздравили руководители Европейского Союза. ЕС высоко ценит партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой, написала в соцсетях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает DW.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая в рамках встречи министров обороны ЕС на Кипре, подчеркнула, что народ Армении выбрал европейское будущее, несмотря на сильное давление со стороны России. Председатель Евросовета Антониу Кошта высоко оценил выбор Армении в пользу будущего, основанного на мире, стабильности и более тесном сотрудничестве с соседями и остальным миром.

ФРГ, Франция и Польша приветствовали выбор армян

Наряду с другими главами европейских государств и правительств, канцлер ФРГ Фридрих Мерц поздравил Пашиняна и народ Армении с результатами голосования. «Несмотря на огромное давление, народ Армении сделал четкий выбор в пользу демократии и мира. С нетерпением жду дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества с Арменией, а также взаимодействия в европейском формате», - написал он в X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ожидает продолжения совместной работы «по дальнейшему укреплению сотрудничества на благо наших народов, поддержке мира и суверенитета Армении, а также развитию более тесных связей с Европой». Заявление в X Макрон опубликовал на французском и армянском языках.

«Народ Армении выбрал демократию, стабильность и будущее, все более тесно связанное с Европой», - заявил премьер Испании Педро Санчес. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил уверенность, что «Армения сделала выбор в пользу преемственности и подтвердила свой проевропейский курс».

Зеленский призвал ЕС не терять время

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты выборов «победой суверенитета Армении», ее независимости и права жить так, как она сама определит. В частности, он обратился к ЕС: «Именно сейчас время, чтобы Евросоюз реально поддержал Армению и сделал все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жить лучше благодаря отношениям с Европой. Это тест для Евросоюза. Важно не терять времени и возможностей».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отметил, что Пашинян «продемонстрировал лидерские качества, продвигая свою страну по пути к миру и примирению с Азербайджаном», и это будет способствовать региональной стабильности и сотрудничеству. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Пашиняна «с впечатляющей победой» его партии и выразил надежду на тесное сотрудничество "для дальнейшего укрепления теплых, исторически сложившихся связей дружбы и сотрудничества между Индией и Арменией". Поздравили армянского премьера также лидеры Грузии, Казахстана и Молдовы.

В Москве обвинили Ереван в давлении на пророссийские силы

Между тем в Москве обвинили Ереван в давлении на пророссийские силы, а ЕС - во вмешательстве в выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в существовании запроса в Армении на развитие связей с Россией и дальнейшее пребывание страны в «евразийских интеграционных структурах».

Кроме того, по мнению Захаровой, власти Армении преследуют «исключительно» те партии, которые выступают за укрепление связей с Россией и отказ от курса на вступление в ЕС. Представительница российского МИД назвала армянский народ «братским» и пожелала ему мира и процветания. «Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства «, - указывается в заявлении.

Проевропейская партия Пашиняна набрала почти 50% голосов

Убедительную победу на парламентских выборах в Армении 7 июня одержала партия прозападного премьера Пашиняна. По данным ЦИК страны, за «Гражданский договор» проголосовали 49,8% избирателей. Пророссийский блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном набрал 23,3% голосов.

Другой блок оппозиционных сил - «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, - получил 9,94 % голосов, партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна - 4%. В результате «Гражданский договор» получит 61 мандат, «Сильная Армения» - 28 мандатов, «Армения» - 11 мандатов и «Процветающая Армения» - 5 мандатов. Явка составила 58,97% - больше, чем на выборах 2018 и 2021 годов. На предыдущих парламентских выборах партия Пашиняна получила почти 54% голосов.

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