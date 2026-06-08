В США впервые с высокой точностью изменили ДНК человеческого эмбриона 8.06.2026, 22:08

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Технология может помочь устранять болезнетворные мутации.

Исследователи из Колумбийского университета впервые смогли с высокой точностью изменить ДНК человеческого эмбриона с помощью технологии базового редактирования генов. В будущем этот метод может использоваться для исправления мутаций, вызывающих наследственные заболевания, сообщает The New York Times.

Ученые применили так называемое базовое редактирование — технологию, которая позволяет точечно заменять отдельные элементы генетического кода. В отличие от CRISPR, известного как «генетические ножницы», новый метод не разрезает цепочку ДНК, что потенциально снижает риск нежелательных изменений.

В ходе эксперимента исследователи изменили гены, связанные с уровнем холестерина и выработкой гемоглобина. Руководитель исследования Дитер Эгли заявил, что в перспективе технология может помочь устранять болезнетворные мутации еще на стадии эмбриона. Вместе с этим он подчеркнул, что говорить о применении метода в клинической практике пока рано.

Авторы работы обнаружили признаки мозаицизма — состояния, при котором генетические изменения происходят не во всех клетках эмбриона. В результате часть клеток получила исправленные гены, тогда как остальные остались без изменений.

По словам Дитера Эгли, развитие подобных технологий требует широкого общественного обсуждения. Помимо профилактики наследственных заболеваний они теоретически могут использоваться для вмешательства в геном детей, что уже много лет вызывает споры среди специалистов по биоэтике.

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