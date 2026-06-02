2 июня 2026, вторник, 9:11
«Гауляйтер и холуй»: в Армении жестко ответили на слова Лукашенко

12
  • 2.06.2026, 8:17
  • 9,714
Фото: Getty Images

Диктатору указали на его место.

Вице-председатель партии «За республику», армянский политолог Рубен Меграбян жестко прошелся по заявлениям Лукашенко.

— Гауляйтер и холуй Путлера, внештатная Мария Захарова с усами и чекистский ошметок, огарок, колхозенфюрер Лукашенко полез со своими непрошенными советами к Армении, что «нужно быть аккуратными».

Когда об аккуратности говорит колхозный персонаж с явно антисанитарными качествами, а то и вовсе концентрированным свинством — это полный оксюморон. Ну да ладно, однако, когда это делается без того, чтоб подумать — а не вертел ли тебя адресат твоих гребаных «советов» — это яркое свидетельство абсолютной тупости и природного идиотизма.

Единственное, что просится в ответ на такую быдляцкую беспардонность, — ПНХ.

Посольство Беларуси в Армении, берите на заметку.

Отметим, Лукашенко принялся угрожать Армении вслед за Путиным.

