«Гауляйтер и холуй»: в Армении жестко ответили на слова Лукашенко

«Гауляйтер и холуй»: в Армении жестко ответили на слова Лукашенко12
- 2.06.2026, 8:17
- 9,714
Диктатору указали на его место.
Вице-председатель партии «За республику», армянский политолог Рубен Меграбян жестко прошелся по заявлениям Лукашенко.
— Гауляйтер и холуй Путлера, внештатная Мария Захарова с усами и чекистский ошметок, огарок, колхозенфюрер Лукашенко полез со своими непрошенными советами к Армении, что «нужно быть аккуратными».
Когда об аккуратности говорит колхозный персонаж с явно антисанитарными качествами, а то и вовсе концентрированным свинством — это полный оксюморон. Ну да ладно, однако, когда это делается без того, чтоб подумать — а не вертел ли тебя адресат твоих гребаных «советов» — это яркое свидетельство абсолютной тупости и природного идиотизма.
Единственное, что просится в ответ на такую быдляцкую беспардонность, — ПНХ.
Посольство Беларуси в Армении, берите на заметку.
Отметим, Лукашенко принялся угрожать Армении вслед за Путиным.