Азербайджан и США подписали рамочное соглашение о добыче и поставках редкоземов 2.06.2026, 6:03

Аналогичный договор на прошлой неделе США заключили с Арменией.

Азербайджан и США 1 июня подписали рамочный документ по добыче и поставкам редкоземельных металлов. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в азербайджанском правительстве.

В подписании соглашения со стороны Азербайджана участвовал министр экономики Микаил Джаббаров, с американской стороны — помощник госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр. Документ подписан на Бакинской энергетической неделе.

Аналогичный договор на прошлой неделе заключили Армения и США во время визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио. Тогда стороны договорились поощрять инвестиции в технологии переработки минералов и совместно управлять отходами добычи редкоземельного сырья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com