закрыть
2 июня 2026, вторник, 4:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан и США подписали рамочное соглашение о добыче и поставках редкоземов

  • 2.06.2026, 6:03
Азербайджан и США подписали рамочное соглашение о добыче и поставках редкоземов

Аналогичный договор на прошлой неделе США заключили с Арменией.

Азербайджан и США 1 июня подписали рамочный документ по добыче и поставкам редкоземельных металлов. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в азербайджанском правительстве.

В подписании соглашения со стороны Азербайджана участвовал министр экономики Микаил Джаббаров, с американской стороны — помощник госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр. Документ подписан на Бакинской энергетической неделе.

Аналогичный договор на прошлой неделе заключили Армения и США во время визита в Ереван американского госсекретаря Марко Рубио. Тогда стороны договорились поощрять инвестиции в технологии переработки минералов и совместно управлять отходами добычи редкоземельного сырья.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко