2 июня 2026, вторник, 2:15
Украинский МиГ-29 догнал и сбил «Шахед» над Ровенщиной во время массированной атаки

  • 2.06.2026, 1:00
Видео.

В сети появилось видео боевой работы украинской авиации во время отражения очередной массированной атаки РФ. На кадрах запечатлено, как пилот истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины преследует и уничтожает ударный беспилотник типа «Shahed» над Ровенской областью.

На видео видно, как пилот украинского истребителя, догнав дрон, осуществляет пуск ракеты по цели. В результате точного попадания вражеский беспилотник взорвался в воздухе и был уничтожен.

Военный журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что одна из массированных атак российских войск была в значительной степени направлена именно на Ровенский регион.

«Вероятно, они тестируют украинские возможности по защите северных границ рядом с Беларусью «, — отмечает он.

