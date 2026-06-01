Российские олигархи после встречи с Путиным «скинулись» на войну 1.06.2026, 23:39

Они перечислили в бюджет РФ 220 млрд росс. рублей.

Крупные бизнесмены перечислили в бюджет безвозмездные платежи на сумму 220 млрд рублей. Такие данные приводит правительственный портал «Электронный бюджет». Это почти в 130 раз превышает прогноз поступлений от такого вида доходов на весь год (1,7 млрд руб.), пишет «Эксперт». Поводом для «добровольных взносов» стала закрытая встреча Владимира Путина с олигархами 26 марта, на которой Путин сообщил о намерении продолжать войну против Украины и потребовал от бизнеса помочь.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что один из участников (по словам источников «Эксперта», это Сулейман Керимов) предложил выделить «очень крупную сумму». По информации Mash, к инициативе также присоединились Олег Дерипаска и Владимир Потанин. Федеральный чиновник заявил «Эксперту», что сейчас власти ожидают по итогам года около 300 млрд руб., однако точных договорённостей нет, размер взносов — личное дело каждого.

По данным Минфина, за январь–апрель 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 5,877 трлн рублей — в 1,6 раза больше годового плана (3,786 трлн). Институт Гайдара прогнозирует, что по итогам года дефицит может вдвое превысить запланированный уровень. Немецкая разведка (BND) ранее заявляла, что фактический дефицит за 2025 год составил 8,01 трлн вместо официальных 5,65 трлн. При этом в 2026 году на «национальную оборону» заложено 12,9 трлн рублей (29,3% расходов) — больше, чем годовые бюджеты 62 субъектов РФ. Вместе с тратами на весь силовой блок сумма достигает 17 трлн рублей.

Согласно данным Bloomberg, высокопоставленные чиновники Минфина и ЦБ предупредили Путина, что текущие расходы на войну движутся к неприемлемому уровню, а экономика впервые с 2023 года начала сокращаться. Они предлагали урезать оборонные расходы, однако Путин поддержал Минобороны, поручив сокращать любые статьи, кроме военных.

В мае правительство снизило прогноз роста ВВП до 0,4%. Экономист Дмитрий Полевой оценивает недобор ненефтегазовых доходов в 2026 году в 300–700 млрд рублей, а в 2027-м — до 1,8 трлн. «Российская экономика вошла в зону смерти», — констатирует научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre Александра Прокопенко.

На этом фоне 300 млрд ожидаемых к концу года «донатов» от олигархов смогут закрыть 10–15% незапланированного дефицита, отмечает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа Эмиль Аблаев. Однако для бизнеса такие неформальные поборы создают риск неопределённости правил. «Этот заплатил одну сумму, другой — побольше», — пояснил источник «Эксперта» в одном из деловых объединений.

