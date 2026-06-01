Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»2
- 1.06.2026, 23:06
Белоруска в матче четвертого круга победила Наоми Осаку.
Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко одолела японку Наоми Осаку (16 ВТА) в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась один час и 28 минут.
На стадии 1/4 финала ее соперницей станет россиянка Диана Шнайдер (23 ВТА), которая выбила из сетки 19-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 6:0).
Матч Соболенко и Осаки стал первым за последние три года женским одиночным противостоянием на Открытом чемпионате Франции, которому доверили завершать игровой день на главной арене соревнований — центральном корте имени Филиппа Шатрье.
Турнир проходит в Париже с 24 мая по 6 июня. Действующая чемпионка Кори Гауфф (США), победившая Арину Соболенко в прошлогоднем финале, завершила выступление в третьем круге.