Украинская компания открыла конструкторское бюро по разработке управляемых авиабомб 1.06.2026, 22:54

Фото: zn.ua

Украинская технологическая компания BlueBird Tech объявила о запуске проекта по разработке и запуску в серию производства управляемых авиационных бомб (КАБов) в сотрудничестве с ведущим научно-конструкторским бюро. К проекту привлекли инженеров-ракетостроителей, сообщает пресс-служба компании BlueBird Tech.

Отмечается, что разработчики уже перешли к этапу работ над первыми инженерными решениями.

В компании добавляют, что решение стало ответом на современные вызовы фронта. Украине необходимо масштабировать высокоточные и технологические средства поражения.

По словам представителей BlueBird Tech, объединение с ведущими украинскими инженерами и учеными позволит поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины.

«Ежедневно Россия применяет сотни управляемых авиационных бомб. Украина должна отвечать не менее эффективно. Мы видим большой запрос на такие системы и понимаем, насколько важными они являются для современной войны. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБы украинского производства», — отмечают в компании.

Компания BlueBird Tech участвует в американской программе Drone Dominance Program с собственными беспилотными решениями. Вместе с партнером Zaruba Inc она прошла к этапу The Road to the Gauntlet: Phase 2 Qualifier. В рамках программы Пентагон будет отбирать дроны, способные работать в условиях, приближенных к реальному бою.

