Задержан начальник продовольственного управления в Минобороны РФ 1.06.2026, 22:08

Военное следствие обвинило его в особо крупном мошенничестве.

Начальнику продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Виктору Таразевичу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Полковник был задержан 20 мая, после чего военный суд по ходатайству следствия заключил его под стражу на два месяца, уточнили собеседники РБК.

В военном суде РБК подтвердили, что Виктор Таразевич стал фигурантом уголовного дела. Там сообщили, что полковник заключен под стражу до 20 июля. Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР.

По данным источников РБК, вину в инкриминируемом преступлении офицер не признает. Наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запросы в Минобороны и ГВСУ СКР.

Продовольственное управление, которое возглавляет Таразевич, входит в структуру департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Это подразделение отвечает за организацию питания военнослужащих российской армии. Оно обеспечивает снабжение войск продуктами, разрабатывает рационы, контролирует качество продовольствия и управляет работой военных складов, баз и хлебозаводов.

«С давних времен известен принцип: сытый солдат — основа армии. Главная задача продовольственной службы — организация полноценного и качественного питания военнослужащих, будь он в расположении части, на корабле или на учениях в поле», — говорил Виктор Таразевич газете «На страже Родины», на тот момент он занимал должность начальника продовольственной службы Западного военного округа.

Департамент ресурсного обеспечения Минобороны возглавляет генерал-лейтенант Алексей Лемякин. В его ведении находится организация материально-технического обеспечения вооруженных сил, включая снабжение войск продовольствием, вещевым имуществом, топливом, вооружением и другими ресурсами.

В марте Воронежский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника департамента Валерия Муминджанова к десяти годам колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2023 год он получил от предпринимателя Олега Требунских 19,35 млн руб. за покровительство при исполнении контрактов по гособоронзаказу.

