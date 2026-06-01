Трамп: Израильские войска, направлявшиеся в Ливан, возвращаются обратно 1.06.2026, 21:31

Президент США провел телефонный разговор с премьером Израиля.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что израильские войска, направившиеся в Ливан, «уже возвращаются обратно».

Об этом он написал в социальной сети Truth Social после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В понедельник, 1 июня, Трамп провел «очень плодотворный» телефонный разговор с премьером Израиля.

По его итогам американский президент заявил, что «войска в Бейрут не будут направлены, а те войска, которые уже отправились туда, уже возвращаются обратно».

«Кроме того, через высокопоставленных представителей я провел очень плодотворную беседу с «Хезболлой», и они согласились, что все боевые действия будут прекращены – что Израиль не будет на них нападать, а они не будут нападать на Израиль», – добавил Трамп.

