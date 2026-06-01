Трамп назвал следующие шаги США после отказа Ирана от переговоров 1.06.2026, 20:22

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Тегеран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане.

США сохранят блокаду иранских портов при отказе Ирана от переговоров, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью NBC News.

В беседе с телеканалом президент США отметил, что Тегеран не сообщал ему о своем решении заранее. При это он подчеркнул, что отказ Ирана от переговоров не значит возобновление военных действий «Это не значит, что мы сейчас пойдем и начнем повсюду сбрасывать бомбы», — сказал он.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане. Агентство отметило, что Иран неоднократно говорил о необходимости прекращения огня в Ливане и о выводе израильских войск, «и диалог не состоится до тех пор, пока мнение Ирана и сопротивления не будет удовлетворено».

Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Несмотря на это, в начале мая стороны обменялись ударами. Тогда США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Трамп назвал стычку «ласковым пинком», а Иран счел произошедшее нарушением перемирия.

Утром 1 июня Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Иран действительно желает заключения мирной сделки, выгодной для США и их союзников.

