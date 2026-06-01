закрыть
1 июня 2026, понедельник, 20:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп назвал следующие шаги США после отказа Ирана от переговоров

  • 1.06.2026, 20:22
Трамп назвал следующие шаги США после отказа Ирана от переговоров
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Тегеран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане.

США сохранят блокаду иранских портов при отказе Ирана от переговоров, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью NBC News.

В беседе с телеканалом президент США отметил, что Тегеран не сообщал ему о своем решении заранее. При это он подчеркнул, что отказ Ирана от переговоров не значит возобновление военных действий «Это не значит, что мы сейчас пойдем и начнем повсюду сбрасывать бомбы», — сказал он.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане. Агентство отметило, что Иран неоднократно говорил о необходимости прекращения огня в Ливане и о выводе израильских войск, «и диалог не состоится до тех пор, пока мнение Ирана и сопротивления не будет удовлетворено».

Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Несмотря на это, в начале мая стороны обменялись ударами. Тогда США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. Трамп назвал стычку «ласковым пинком», а Иран счел произошедшее нарушением перемирия.

Утром 1 июня Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Иран действительно желает заключения мирной сделки, выгодной для США и их союзников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко