Украинские военные с роботом зачистили село на Харьковщине
- 1.06.2026, 19:54
Видео.
На фоне российских заявлений о «взятии» Новоплатоновки бойцы 115-й ОМБр показали видео операции и подтвердили контроль над селом.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
В бригаде заявили, что распространяемые российской стороной сообщения о якобы захвате Новоплатоновки не соответствуют действительности. По словам военных, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
Для выявления и ликвидации российских военных, которые проникли в район выполнения задания, ударно-поисковая группа 115-й ОМБр провела операцию по зачистке населенного пункта. Перед этим военные протестировали боевой модуль наземного роботизированного комплекса на полигоне.
«Зачистка поселка прошла четко и слаженно. Наземный роботизированный комплекс обеспечил надежное огневое прикрытие, что позволило группе успешно выполнить задачу. Новоплатоновка находится под контролем Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.
Военные также поблагодарили 10-й армейский корпус за помощь в видеофиксации операции и обнародовали кадры выполнения задачи.