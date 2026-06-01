1 июня 2026, понедельник, 20:24
Украинские военные с роботом зачистили село на Харьковщине

  • 1.06.2026, 19:54
Фото: скриншот видео

Видео.

На фоне российских заявлений о «взятии» Новоплатоновки бойцы 115-й ОМБр показали видео операции и подтвердили контроль над селом.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В бригаде заявили, что распространяемые российской стороной сообщения о якобы захвате Новоплатоновки не соответствуют действительности. По словам военных, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Для выявления и ликвидации российских военных, которые проникли в район выполнения задания, ударно-поисковая группа 115-й ОМБр провела операцию по зачистке населенного пункта. Перед этим военные протестировали боевой модуль наземного роботизированного комплекса на полигоне.

«Зачистка поселка прошла четко и слаженно. Наземный роботизированный комплекс обеспечил надежное огневое прикрытие, что позволило группе успешно выполнить задачу. Новоплатоновка находится под контролем Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.

Военные также поблагодарили 10-й армейский корпус за помощь в видеофиксации операции и обнародовали кадры выполнения задачи.

