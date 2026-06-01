Во Франции фиксируют рекордную популярность электромобилей 1.06.2026, 19:38

Фото: beev.co

Электрокары заняли 27,8% рынка.

Доля электромобилей среди всех проданных в мае во Франции транспортных средств достигла рекордных 34%. Это следует из отчета Французской автомобильной ассоциации (PFA).

По оценкам экспертов аналитического центра AAA-Data, высокие цены на топливо значительно подстегнули продажи электромобилей: с января по май электрокары заняли 27,8% рынка, уступая только гибридам (50,9%), но значительно опережая бензиновые (14,9%) и дизельные (2,6%) автомобили.

В мае самым популярным электромобилем оказался Tesla Model Y. За ним следуют Renault 5 E-Tech и Renault Scenic. В общем зачете всех типов автомобилей Tesla Model Y занимает четвертое место по продажам.

