1 июня 2026, понедельник, 20:24
Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира

  • 1.06.2026, 20:12
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля.

Статистический портал Opta Sports опубликовал рейтинг, где оценены шансы сборных на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Информация опубликована на аккаунте портала в социальной сети X.

Наибольшая вероятность завоевать заветный трофей — у сборной Испании, ее шансы оцениваются в 16,1%. На втором месте оказалась национальная французская команда (13%), замкнули тройку претендентов английские футболисты (11,2%). Сборная Аргентины — действующий чемпион мира — идет на четвертом месте (10,4%).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

