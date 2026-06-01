Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира
- 1.06.2026, 20:12
Статистический портал Opta Sports опубликовал рейтинг, где оценены шансы сборных на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Информация опубликована на аккаунте портала в социальной сети X.
Наибольшая вероятность завоевать заветный трофей — у сборной Испании, ее шансы оцениваются в 16,1%. На втором месте оказалась национальная французская команда (13%), замкнули тройку претендентов английские футболисты (11,2%). Сборная Аргентины — действующий чемпион мира — идет на четвертом месте (10,4%).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.
Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.