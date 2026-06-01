Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира 1.06.2026, 20:12

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля.

Статистический портал Opta Sports опубликовал рейтинг, где оценены шансы сборных на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Информация опубликована на аккаунте портала в социальной сети X.

Наибольшая вероятность завоевать заветный трофей — у сборной Испании, ее шансы оцениваются в 16,1%. На втором месте оказалась национальная французская команда (13%), замкнули тройку претендентов английские футболисты (11,2%). Сборная Аргентины — действующий чемпион мира — идет на четвертом месте (10,4%).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com