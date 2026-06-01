Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны4
- 1.06.2026, 20:40
- 7,440
«Горячая фаза» завершится до зимы?
Прекращение войны в кратчайшие сроки является прямым поручением президента Украины. И завершение боевых действий до зимы – реалистичная цель.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме «Архитектура безопасности», сообщает корреспондент РБК-Украина.
«Я подтверждаю, это на самом деле его попытки - как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я, как руководитель Офиса президента, точно буду делать все для того, чтобы достичь цель, которую поставил президент. На мой взгляд, она абсолютно правильная, своевременная и продуманная», - сказал Буданов.
По его словам, Украина обладает достаточными возможностями для того, чтобы попытаться реализовать этот план на практике.
«И если Россия откажется по финалу - так тоже может быть, не забывайте. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основания для прекращения боевых действий уже существуют», - подчеркнул он.