1 июня 2026, понедельник, 22:23
Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны

  • 1.06.2026, 20:40
Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны
Кирилл Буданов
Фото: ТСН

«Горячая фаза» завершится до зимы?

Прекращение войны в кратчайшие сроки является прямым поручением президента Украины. И завершение боевых действий до зимы – реалистичная цель.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме «Архитектура безопасности», сообщает корреспондент РБК-Украина.

«Я подтверждаю, это на самом деле его попытки - как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я, как руководитель Офиса президента, точно буду делать все для того, чтобы достичь цель, которую поставил президент. На мой взгляд, она абсолютно правильная, своевременная и продуманная», - сказал Буданов.

По его словам, Украина обладает достаточными возможностями для того, чтобы попытаться реализовать этот план на практике.

«И если Россия откажется по финалу - так тоже может быть, не забывайте. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основания для прекращения боевых действий уже существуют», - подчеркнул он.

