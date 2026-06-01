1 июня 2026, понедельник, 15:50
Борислав Береза: Лукашенко испугался украинских дронов

  • 1.06.2026, 15:35
Борислав Береза

Любая провокация против Украины может дорого стоить диктатору.

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане Александр Лукашенко впервые ответил на заявление командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта «Мадяра» Бровди о 500 целях в Беларуси, которые уже «на карандаше» у украинских дронов. Диктатор пытался оправдать свое молчание и при этом фактически снова пригрозил Киеву.

Почему Лукашенко так долго ждал с ответом и что означает его выступление в Астане?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— В последнее время нагнетается ситуация вокруг возможной атаки с территории Беларуси. При том, что эта атака пока абсолютно виртуальна, видимо, бряцание оружием или мышцами со стороны Киева все-таки напугало Лукашенко. Он хорошо помнит, как россияне бряцали оружием, а потом использовали это против Украины.

Сейчас Лукашенко понимает, что любая провокация со стороны Беларуси против Украины может закончиться абсолютно не так, как он рассчитывает. Не просто угрозами, а прямой атакой. Причем атакой по объектам, которые для него достаточно важны. Тот же Мозырский нефтеперерабатывающий завод и все остальные важные для «кошельков» диктатора объекты. Поэтому он наконец-то отреагировал.

С другой стороны, Лукашенко до сих пор еще не извинился и не покаялся за преступление, которое он совершил, предоставив россиянам плацдарм для наступления на Украину в 2022 году. И в Украине это не забыли.

То, что сейчас происходит, — это попытка Лукашенко хоть как-то объяснить свою позицию. Кроме того, видно, что Лукашенко очень хочет, чтобы его минеральные удобрения все-таки шли в Европу. Сейчас ему помогают это делать американцы, объясняя, что таким образом они выводят его из-под санкций.

Поэтому Лукашенко сейчас также пытается выстроить какие-то отношения с Украиной. Украина четко против этого, понимая, что это не вывод Лукашенко из-под влияния России, а лишь вывод его из-под санкций. Это поможет ему только наполнить свои карманы.

— Лукашенко в скрытой форме пригрозил президенту Украины, заявив об «одной серьезной цели» с точными координатами недалеко от Беларуси. Что означает эта угроза и может ли режим пойти на эскалацию против Украины?

— Когда Лукашенко говорит о том, что есть цель, он достаточно прозрачно намекает, что это Чернобыльская АЭС. По его логике, удар по Чернобыльской АЭС может создать проблемы для Украины.

Но Лукашенко настолько туп, что забывает о близости Чернобыльской АЭС к белорусской границе, а также о том, что ветер и роза ветров там направлены в сторону Беларуси.

Поэтому удар по Чернобыльской АЭС — это все равно что ударить себя молотком по яйцам. Хотя в логике диктатора Лукашенко это может быть абсолютно логично. Мы же не знаем, что ему нравится.

— Диктатор заявил, что белорусских солдат в Украине «никогда не было и не будет». Насколько можно верить этим словам Лукашенко и почему он сделал акцент именно на этом?

— Действительно, солдат белорусской армии среди убитых или взятых в плен ВСУ не было. Но были граждане Беларуси, которые присоединялись к оккупационным войскам, как и граждане других стран — от Северной Кореи до Лаоса. Поэтому тут ничего удивительного.

Для Лукашенко очень важно акцентировать внимание на том, что это не официальные действия государства, а решения самих людей. Недавно в Украине очень громко прозвучала история белорусского курсанта, который присоединился к российским оккупационным войскам, сделал себе татуировку мишени на лбу и закончил «двухсотым» на полях Украины.

Поэтому Лукашенко акцентирует внимание на том, что это просто отдельно взятые идиоты, которые поверили российской пропаганде и решили заработать денег. Но белорусская армия не воюет. И это заявление не для Украины, а для белорусов.

Потому что белорусы очень хорошо понимают: начало войны с Украиной означает гробы с белорусскими солдатами, которые будут приходить из Украины в дома и квартиры. Поэтому он сообщает своим холопам, гражданам Беларуси: нет, мы не воюем, это отдельные случаи. Значит, наш общественный договор продолжает быть в силе.

