В одном из подъездов Минска заметили людей в защитных костюмах 1 1.06.2026, 16:08

Фото: threads.com/@lioxa_pupko

Стало известно, что случилось.

Белорусы в сети обсуждают историю одного минского подъезда. Один из пользователей Threads опубликовал фото, где видно, как люди в защитных костюмах выносят пакеты из дома и складывают их в огромный строительный контейнер.

Спустя какое-то время он был заполнен доверху.

Картина была весьма пугающей и поначалу вызывала одни вопросы. В комментариях кто-то пошутил, что это просто убрались в комнате подростка, другие иронично заявляли, что именно так будут переезжать на другую квартиру.

Но многие предположили, что так очищали квартиру человека, который долгое время собирал там «нужные» на его взгляд вещи.

«Человек умер, дома был склад, или просто купили квартиру со всем приданым, наняли специалистов убрать и вывезти хлам…» – озвучили одну из версий в комментариях.

Зачастую людей, который занимаются «собирательством» вещей, называют плюшкиными. Но если вдуматься, за этим может стоять и серьезное заболевание.

«Они не плюшкины, а серьёзно больные люди. Деменция, альцгеймер... Слышали про такое? Причём, можно и в 40 заполучить такую болезнь», – поделился мнением один из пользователей.

Подробности рассказали в администрации Фрунзенского района изданию «Минск-Новости».

На фото попал дом 15 на ул. М.Лынькова. Оказалось, что там лишь исполняли решение суда о принудительном приведении одной из квартир в надлежащее санитарное состояние.

Жильцов не раз предупреждали о том, что в квартире нужно навести порядок. Их даже привлекали к административной ответственности за нарушение Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.

Сами жильцы исправлять ситуацию не захотели. Поэтому за дело взялись коммунальщики совместно с представителями отдела принудительного исполнения Фрунзенского района.

Они освободили квартиру от хлама и посторонних вещей. Все, что оказалось в огромном контейнере, вывезли на мусорный полигон.

