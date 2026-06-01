1 июня 2026, понедельник, 18:11
  • 1.06.2026, 16:45
В чемпионате Беларуси по футболу играет 66-летний защитник
Александр Янчевский

Вторая лига страны удивила возрастным рекордом.

31 мая состоялся матч 6‑го тура группы А Минского дивизиона Второй лиги, в котором «Нёманец» из Узды победил ФСК «Слуцк» со счетом 5:0, сообщает «Белорусский футбол».

Защитник Александр Янчевский («Неманец») принял участие во вчерашнем поединке. 66‑летний футболист провел на поле 13 минут.

Янчевский выступает за команду из Узды с 2019 года. Впервые за клуб он вышел на поле в 60 лет.

После шести туров «Нёманец» занимает первую строчку в турнирной таблице дивизиона А Минской области Второй лиги.

