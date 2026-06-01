закрыть
1 июня 2026, понедельник, 18:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран выдвинул ультиматум США

1
  • 1.06.2026, 17:11
  • 1,808
Иран выдвинул ультиматум США

Тегеран приостановил переговоры из-за боевых действий в Ливане.

Иран объявил о приостановке переговоров с США из-за активизации боевых действий в Ливане, сообщает Tasnim News.

Отмечается, что Вооруженные силы Ирана и все группировки «Фронта сопротивления» (неформальный союз Ирана и поддерживаемых им политических и военных организаций на Ближнем Востоке) «решительно настроены ответить на преступления сионистов и открыть новые фронты».

По информации Tasnim, учитывая «продолжение преступлений Израиля» в Ливане и учитывая, что Ливан был одной из предпосылок для перемирия - которое сейчас нарушено на всех фронтах - иранская переговорная команда «приостанавливает диалог и обмен сообщениями через посредников».

Иранские официальные лица и переговорщики подчеркнули немедленное прекращение «агрессивных и варварских операций армии израильского режима» в Газе и Ливане, а также необходимость полного вывода войск с оккупированных территорий Ливана.

Они заявили, что до тех пор, пока позиция Ирана и «Фронта сопротивления» в этом вопросе не будет закреплена, никаких дальнейших переговоров не будет происходить.

Кроме того, «Фронт Сопротивления» и Иран включили в свою повестку дня полную блокаду Ормузского пролива и активизацию других фронтов, в частности Баб-эль-Мандебского пролива.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко