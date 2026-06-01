Иран выдвинул ультиматум США

Иран выдвинул ультиматум США1
- 1.06.2026, 17:11
Тегеран приостановил переговоры из-за боевых действий в Ливане.
Иран объявил о приостановке переговоров с США из-за активизации боевых действий в Ливане, сообщает Tasnim News.
Отмечается, что Вооруженные силы Ирана и все группировки «Фронта сопротивления» (неформальный союз Ирана и поддерживаемых им политических и военных организаций на Ближнем Востоке) «решительно настроены ответить на преступления сионистов и открыть новые фронты».
По информации Tasnim, учитывая «продолжение преступлений Израиля» в Ливане и учитывая, что Ливан был одной из предпосылок для перемирия - которое сейчас нарушено на всех фронтах - иранская переговорная команда «приостанавливает диалог и обмен сообщениями через посредников».
Иранские официальные лица и переговорщики подчеркнули немедленное прекращение «агрессивных и варварских операций армии израильского режима» в Газе и Ливане, а также необходимость полного вывода войск с оккупированных территорий Ливана.
Они заявили, что до тех пор, пока позиция Ирана и «Фронта сопротивления» в этом вопросе не будет закреплена, никаких дальнейших переговоров не будет происходить.
Кроме того, «Фронт Сопротивления» и Иран включили в свою повестку дня полную блокаду Ормузского пролива и активизацию других фронтов, в частности Баб-эль-Мандебского пролива.