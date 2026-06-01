В ЕС белорусам сделали послабление по шенгену 1.06.2026, 17:02

Доля отказов в визах для граждан Беларуси заметно снизилась.

Согласно данным Еврокомиссии, число отказов по подданным белорусами запросам на шенгенские визы в 2025 году заметно сократилось.

Как пишет Myfin со ссылкой на статданные Евросоюза, если в 2024 году было отклонено 3,5% заявок, то в 2025-м этот показатель сократился до 2,3%.

Правда, в прошлом году наши граждане подали почти на 7 тыс. меньше (-4,2%) заявлений, чем годом ранее. С показателем 157 тыс. Беларусь заняла 18-е место.

Наибольшее количество заявлений на получение шенгенской визы в 2025 году подали граждане Китая – 1,8 млн обращений. В пятерку лидеров также вошли Турция (1,26 млн), Индия (1,15 млн), Россия (679,4 тыс.) и Марокко (619,8 тыс.).

Общее число обращений составило 11,93 млн, а доля отказов остается неизменной уже на протяжении двух лет - 14,8%.

