Киану Ривз усомнился в личности Шекспира

Киану Ривз усомнился в личности Шекспира1
- 1.06.2026, 17:09
Легендарный актер рассказал, что с детства интересуется этим вопросом.
Голливудский актер Киану Ривз признался, что придерживается одной из самых известных литературных теорий заговора — он сомневается, что пьесы Уильяма Шекспира были написаны человеком, которого принято считать их автором, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Ривз рассказал, что еще с детства интересовался вопросом, кто на самом деле создал произведения великого драматурга. По словам актера, он является сторонником версии, согласно которой под именем Шекспира скрывался Эдвард де Вер, 17-й граф Оксфорд.
Теория авторства Шекспира существует уже несколько столетий. Ее сторонники считают, что знаменитый драматург либо использовал псевдоним, либо его произведения были написаны другим человеком. Однако большинство историков и литературоведов уверены, что Шекспир действительно существовал и был автором своих пьес.
Скептики часто указывают на скудное количество сохранившихся сведений о жизни драматурга и отсутствие подробных документов, подтверждающих его биографию. В то же время критики подобных теорий считают их во многом основанными на предубеждениях относительно происхождения Шекспира, который не принадлежал к аристократии.
Интересно, что сам Ривз в 1990-х годах сыграл Гамлета на театральной сцене. Позже актер признавал, что первые отзывы критиков были не самыми лестными, хотя со временем его работа получила более позитивные оценки.